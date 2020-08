Juanita Viale: "Volvería a votar a Mauricio Macri"

El humorista Jey Mammon estrenó esta madrugada su nuevo programa televisivo "Estrellita en casa", por la pantalla de América TV, y entrevistó a Juanita Viale. La ahora conductora habló de todo y admitió que el año pasado votó a Mauricio Macri como candidato a Presidente y que lo volvería a hacer.

“¿A quién votaste?”, le preguntó Jey, en su personaje "Estelita". “A Macri”, le respondió Juanita. Y cuando le consultó si ahora elegiría otra vez al ex presidente en vez de Alberto Fernández, Juana contestó con seguridad: “Volvería a votar a Macri”.

Si bien indicó que el actual Presidente de la Nación "le gusta mucho", aseguró que no le agrada "lo que viene atrás" como Cristina Fernández de Kirchner.

“Gracias a vos volvieron los K a la mesa”, le dijo Jey Con tono irónico, Juana le respondió entre risas: “¡Por suerte! Ya era hora. Ya estaba proponiendo que me den banana de postre”.

Entre risas, el humorista le siguió el juego y bromeó: “Porque es el show de los gorilas ahora, ¡me vuelvo loca!”. Y la conductora agregó: “Antes no querían venir. A mí me gusta que vengan los K, me gusta la pluralidad, la diversidad”.