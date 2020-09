Daniel Pacheco Bautista: “Cada vez me siento menos extraño en este país”

Una movida artística “impresionante” tanto en cine como en teatro y televisión, la pasión desmesurada por el fútbol y el agregado de las mujeres más bonitas del mundo fueron la oferta imposible de rechazar que a Daniel Pacheco Bautista (Bogotá, 32 años) le hizo Argentina cuando llegó hace ya una década. Aunque en principio su estadía iba a ser por cuatro meses, el actor que le da vida al rudo “James” en “El Marginal” quedó como prisionero de los encantos de nuestro país y se quedó. Hoy, dice, se siente como uno más, “cada vez menos extraño y muy agradecido por la aceptación, la amabilidad y por el espacio que me dieron” .

“Aunque dicen que es una cuarentena mentirosa, yo, al menos, la sigo respetando”, asegura, entre risas, en diálogo con EL DIA sobre cómo viene atravesando esta cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires que, para él, comenzó días antes que para la mayoría.

Regresaba Pachecho Bautista de un viaje de formación por Estados Unidos -fue a pulir su inglés para estar preparado para algún proyecto internacional y, además, a hacer un curso de manejo de cámara en el New York Film Academy- cuando el país ya estaba cercado por la pandemia. Todavía no se había dictado el ASPO pero ya regía el protocolo para viajeros por lo que, apenas aterrizó, se encuarentenó en su departamento, del que no ha salido más que para cuestiones de urgencia.

Aunque podría haber aprovechado su viaje a la Gran Manzana para tomar cursos más extensos, apresuró la vuelta porque tenía compromisos. Filmar una película, algo que lo tenía particularmente entusiasmado, era uno. Otro era el rodaje de la cuarta temporada de “El Marginal”, que quedó en stand by hasta el año que viene, supone.

“Ver cómo todos mis planes se iban cancelando fue muy preocupante. Pero, sin embargo, gracias a Dios estamos con salud, con buen techo, entonces, también hay que ser agradecido”, equilibra.

De agradecer y otros valores nobles sabe entiende. Se lo enseñaron sus padres que, en Bogotá, donde viven, también le dan batalla al COVID y lidian con el encierro, “que los ha afectado mucho”. Su abuela, “un roble” de 92 años, logró no contagiarse conviviendo con un nieto positivo. Coincide en que muchos de los de su generación han sido inmunizados por la vida dura.

Saber que lo que pasa es mundial lo tranquiliza. No hay nada que esté a su alcance. “Hay que relajarse, pensar que esto va a pasar y, mientras tanto, hacer otras cosas”, dice. Y en eso está.

Junto a Flor Torrente, Nico Piccardo y Maddison Ridley protagonizará “New York - Buenos Aires”, una obra con libro y dirección de María Lucila Quarleri que se ofrecerá el viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de septiembre a las 21. Las entradas se compran por Alternativa Teatral.

En esta pieza, Emilia (Torrente) y Juan (Piccardo) intentan tener una relación a distancia por Zoom. Se conectan con ganas de sextear, pero sus deseos se van a ver interrumpidos constantemente por los fantasmas reales de sus ex parejas. Charly (Daniel Pacheco) desde Buenos Aires y Julia (Maddison Ridley) desde New York.

“Me pareció un proyecto muy interesante. Me vino divino porque de estar en medio de una semi frustración por estos proyectos que se fueron cancelando, fue como volver a ponerme a punto. Para mí, el laburo del actor debe ser continuo. La preparación, la capacitación, es algo que debe ser constante. Y este año no había grabado nada, estaba medio bajoneado. Así que esto de verdad me llegó en un momento muy bueno”, admite.

A días del estreno, “ensayando a full”, superando las limitaciones tecnológicas, de a poco fue perdiendo los temores lógicos que esta cosa loca de la actuación por streaming le generaba. “Estaba un poquito asustado porque estaba acostumbrado a las energías que se manejan en lo presencial, y estaba como un poco escéptico, pero la verdad es que funcionó bastante bien. Lucila es un amor, muy puntual con las apreciaciones y directrices, y a dónde quiere ir. Está buenísimo”, cuenta.

Para él, como para todos los artistas que se han lanzado a la aventura virtual, es hacerlo o sucumbir. Y así lo tomó: “Es adaptarse un poco a esta nueva realidad. Hay que meterle mucha pasión y mucho amor y entender que las circunstancias actuales son estas”.

Ponerse en la piel de Charly lo entusiasma. “Está divertido por esos extraños vínculos que no se dejan de lado tan fácilmente -de los que se hace referencia en la obra-, de la distancia que es muy común ahora y el tema actual, la pandemia, que es interesante y que llega de la mano del Zoom, la tecnología que llegó para vulnerar un poco la intimidad”, sostiene.

Pero lo que más le gusta de esta propuesta teatral, que define como “interesante y dinámica”, es lo que le propone a él como actor: salir de su zona de confort.

“Venía haciendo cositas diferentes para salir un poco de los personajes que han tenido más notoriedad, cositas que no han sido tampoco tan comerciales, pero es un caminito que estamos haciendo. Me llama mucho la atención caracterizarme de una manera distinta, buscar diferentes matices en los roles. Esto también me permite tener un personaje con un color completamente distinto”.

Dice que si bien son los productores y directores los que “encasillan” a los intérpretes, está en uno saber pararse en la cancha y pedir la pelota para demostrar que debajo de lo conocido hay más tela para cortar. “Está en uno, también, en lo que quiera, poder mostrarse. Y mi interés es por hacer muchas cosas y de diferente tono, que me permitan indagar, aprender y mostrarme como actor de diferentes estilos”.

Formado en escuelas teatrales, un formato en el que le gustaría seguir incursionando a partir de esta experiencia virtual, su carrera se ha cimentado en nuestro país gracias a sus participaciones televisivas: en 2013 fue antagonista de Natalia Oreiro en “Lynch” (Fox) y en 2016 llegó a “El Marginal” (TV Pública - Netflix), una producción de Underground por el que siente el mayor de los respetos.

Confiesa que antes de ponerse en este personaje, necesita al menos un mes y medio de “intensa” preparación física y mental.

“Es una serie que está en un nivel superlativo, con los mejores talentos de Argentina. Es algo que hay que respetarlo. Y siento que cada vez la vara está más alta y, contrario a lo que alguien diría, ‘este ya la saca de taquito’, hay que exigirse más y tener mucha más responsabilidad y mucho más compromiso. Porque, afortunadamente, es un proyecto que gusta, no solamente en Argentina sino afuera también. Tiene cada vez más adeptos en España, México, en todos lados”, remarca.

Su criatura, “James”, el colombiano ladero de los hermanos Mario y Diosito Borges (Mario Rissi y Nico Furtado), ha tenido un desarrollo sostenido a lo largo de las tres temporadas de la producción de Sebastián Ortega, y lo agradece.

“Ha evolucionado bastante. Eso me alegra porque siento que el trabajo vale la pena, y que hay una aceptación por parte de la producción y del director. Y siento que apuestan un poquito más con un personaje que no es un protagónico pero que llega. Entonces, eso me pone muy contento y por eso me exijo tanto. Siento que va de la mano”, cuenta.

A título personal, se atreve a decir que “considero que hasta que no esté la vacuna, va a ser un poco complicado” empezar a rodar la cuarta temporada porque “es una producción que demanda mucha gente: imaginate, es una cárcel llena de extras, equipo técnico de todos los rubros y en gran cantidad, por la locación y todo lo que abarca. Sino va a tener que tener un protocolo muy exigente”. Habrá que esperar, pues.

Pacheco Bautista, que en las revistas del corazón ha sido noticia por su romance con Romina Malaspina, tira entre risas que “las mujeres” han sido uno de los motivos por los que se ha quedado a vivir en nuestro país. Pero rápido se pone serio.

“El vuelo artístico que hay acá es increíble. Lo digo con toda la soltura del mundo: es difícil encontrar una misma magnitud en otro lugar. Las propuestas que se hacen acá son muy interesantes, las movidas en general, tanto en teatro, como en cine y en televisión. Es impresionante”, admite.

Pero hay más. Para un fanático del fútbol como lo es él, que en su Colombia natal hincha fuerte por el Atlético Nacional, la redonda fue lo que terminó de inclinar la balanza en el me quedo o me voy: esa fue la cuestión.

“Algo que tampoco puedo desconocer es el gusto por el fútbol que tienen en este país. Yo soy muy futbolero. Me encanta. Imagínate el lugar que pude encontrarme acá, que puedo hablar de fútbol con el que reparte la soda, con la gente del banco, con todo el mundo.

Me encanta cuando las mujeres hablan de fútbol, y hablan con mucha propiedad, saben. Es buenísimo y es difícil encontrar eso en otro lado del mundo”, cierra este argentino por adopción que, como su “James” dejó entrever, con sus shortcitos azul y oro, es hincha de Boca Juniors.