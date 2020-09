En la polémica por la coparticipación, capital federal pierde fondos, pero mantiene muchas obligaciones

El debate por la coparticipación federal continúa tras el polémico anuncio del presidente Alberto Fernández de quitarle 1 punto de esos fondos a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) para darle ese dinero a la Provincia de Buenos Aires (PBA) para cubrir los gastos del aumento a la policía bonaerense, tras el conflicto y protestas de los uniformados que tuvieron en vilo a las autoridades durante esta semana. La quita se calcula que implicará unos $35.000 millones al año y $9.000 millones sólo en lo que queda de 2020, porque opera desde el pasado jueves. Para el 2021 proyectando la inflación serían unos 45 mil millones, según estiman desde el gobierno porteño.

Con el DNU, el Gobierno Nacional le quitó 1,18 por ciento de coparticipación a la Ciudad, que pasó de tener 3,5 por ciento a 2,32 por ciento. De ese 2,32 por ciento, 1,4 por ciento corresponde al nivel histórico que regía antes del traspaso de la Policía. Entonces, el Poder Ejecutivo entiende que una vez que se termine de aprobar la ley que transfiere todas las competencias vinculadas a la seguridad, la Capital Federal volverá a tener el mismo porcentaje de recursos que estaba vigente hasta el inicio del gobierno de Mauricio Macri. Pero entonces la ciudad no tenía a su cargo los gastos que significó hacerse cargo de la policía.

Pero en el debate por la coparticipación los fondos que se le quitan a CABA tienen un contexto especial, porque además de tener las administraciones nacionales y locales con sus respectivos gastos en ítems como infraestructura y mantenimiento, este distrito también tiene que enfrentar con esos fondos gastos más “locales”, como por ejemplo el ABL (alumbrado, barrido y limpieza) que otras provincias no asumen, porque es una tasa que cobran los municipios. Se sabe, el distrito porteño está dividido en comunas, pero al solo efecto administrativo y de gestión, sin descentralización de recursos ni cobro de tasas o impuestos. Además, este año las caídas en conceptos como Ingresos Brutos se estiman en el 50 por ciento –según datos oficiales- por la retracción en la actividad económica producto de la extensa cuarentena.

Presupuesto

El presupuesto para el Ministerio de Salud y Educación porteño en 2020 es de $70.110 millones. En el Sistema de Salud Público de la Ciudad de Buenos Aires, históricamente se atienden a no residentes, principalmente provenientes del conurbano bonaerense. La atención sanitaria gratuita es abierta a todo aquel que la necesite y se brinda independientemente del lugar donde se encuentre radicado el domicilio del paciente. CABA tiene 34 Hospitales del Sistema Público, de los cuales 14 son de Agudos para adultos; 12 Especializados; 6 Especializados en Odontología y Oftalmología y 2 Pediátricos. Además, hay 45 Centros del Primer Nivel de Atención (CeSAC) y 2 Centros de Atención Media (CeMAR).

Sistema de salud

Según datos oficiales, en el sistema de Salud Público porteño, teniendo en cuenta todos los niveles de atención, se reciben alrededor de 9 millones de consultas anuales. Normalmente los hospitales de la Ciudad atienden alrededor de 40 por ciento de pacientes de la Provincia de Buenos Aires y 60 por ciento de porteños. En tres hospitales en particular, el Santojanni, Argerich y Zubizarreta, la proporción se invierte y suelen atender aproximadamente 60 por ciento de bonaerenses y 40 por ciento de residentes de la Ciudad. Además, fuentes del sector hospitalario le confirmaron a este diario que, por ejemplo, 9 de cada 10 embarazadas del distrito de La Matanza van a dar a luz a hospitales porteños.

Funcionarios de la ciudad afirman que desde el inicio de la pandemia, se realizaron un total de 449.955 test PCR en capital federal, el 39 por ciento estuvieron destinados a no residentes, en su mayoría provenientes del conurbano bonaerense, y el 61 por ciento a porteños. El pasado jueves 10 el 46 por ciento de los 6.481 testeos PCR llevados adelante en la Ciudad, fueron a personas con domicilio fuera del territorio porteño, principalmente bonaerenses, y los 54 por ciento restantes a residentes. Alrededor del 33 por ciento de las 269 personas internadas en las Unidades de Terapia Intensiva COVID-19 y aproximadamente el 26 por ciento de los 700 pacientes moderados con coronavirus en los hospitales públicos son no residentes, principalmente provenientes de la Provincia. En los hoteles especialmente acondicionados ese número representa el 20 por ciento.

Atención

Además, 1 de cada 4 personas que se atendieron en las 20 Unidades Febriles de Urgencia son no residentes, en su gran mayoría con domicilio en la Provincia de Buenos Aires. En los últimos 15 días, hubo 7 jornadas en las que los casos de no residentes registrados por el Gobierno Porteño superaron a los de los vecinos de la Ciudad. El récord de mayor cantidad de casos confirmados en la Ciudad en un día corresponde a los no residentes, con 1.599, el 26 de agosto pasado.

Los voceros de Rodríguez Larreta subrayan que la ciudad también se hacer cargo de gastos en la educación de niños y jóvenes de la Provincia y que en los niveles inicial, primario y secundario, entre el 20 y el 30 por ciento de la matrícula la ocupan alumnos provenientes del Conurbano bonaerense, de los cuales la gran mayoría llegan de cuatro distritos: La Matanza, Tres de Febrero, Lomas y San Martín, aunque hay un porcentaje menor que se distribuye en alumnos provenientes de muchos partidos del Conurbano, según cifras oficiales. Otro “gasto oculto” que encara CABA para habitantes de la Provincia de Buenos Aires, que gobierna Axel Kicillof.

LA QUITA Y SUS CONSECUENCIAS

A qué equivalen esos $36.000 millones anuales (1,18 puntos de coparticipación) en CABA: a hacer 10 escuelas primarias más el programa de becas de terminalidad educativa, 1 comisaría comunal, 100 patrulleros policiales, cámaras de videovigilancia para llegar al 92 por ciento de la ciudad, 12 meses de ciudadanía porteña, 12 meses de entrega de bolsones de comida, 1.000 viviendas en barrios vulnerables, mejoramiento de 1.500 unidades funcionales en barrios vulnerables, 10.000 conexiones de energía en barrios vulnerables, 20 kilómetros de distribución de agua, cloaca y pluviales en barrios vulnerables, 200 camas de terapia intensiva con respirador, 10 tomógrafos, contenedores para toda la ciudad, 1 Metrobus del bajo, 130 esquinas seguras, 10 kilómetros de ciclovías, 1 centro de trasbordo y asfaltar 200 calles.

En cuanto a los que representan los 1,18 puntos de coparticipación que se le quitaron, es el contrato anual de recolección de basura, un año de mantenimiento de la Ciudad, 2 meses de sueldos de todo el personal GCBA (incluye todo el personal: docentes, salud, seguridad, docentes), 10 meses de sueldos de personal de Salud u 8 meses de sueldos de personal de Educación.

MENOR DEPENDENCIA

No obstante, la Ciudad es la jurisdicción que menor dependencia tiene de los fondos de la coparticipación. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), éstos representaron el 26,68 por ciento de sus recursos totales en todo 2019.

CABA tiene a cargo tanto funciones que suelen prestar los municipios (alumbrado y limpieza de calles, mantenimiento de espacios verdes) como funciones que cumplen las provincias (educación, seguridad). En este sentido, CABA es fiscalmente un híbrido, tiene características de provincia y de municipio a la vez, con la complejidad que, además, algunas funciones o erogaciones las suele cubrir el gobierno nacional, siendo que en otras provincias lo hace la propia jurisdicción local (por ejemplo, servicio de agua corriente). Respecto a esto último, algo similar suele ocurrir en municipios ubicados en el Gran Buenos Aires, en que el gobierno nacional se hace cargo de algunos servicios o erogaciones que generan beneficios locales (agua, subsidios en servicios de utilidad general).

En enero de 2016 el gobierno porteño consiguió la aprobación legislativa del traspaso de parte de la Policía Federal. La Ciudad recibió personal, funciones, equipos e inmuebles de la fuerza, se hizo cargo de 20.000 agentes, que realizan tares en las 54 comisarías porteñas (agrupadas en la Superintendencia de Seguridad Metropolitana), Cuerpo de Infantería y Montada, Bomberos y sectores de la Policía Científica, Investigaciones y Comunicaciones.

El Presupuesto 2020 de CABA aprobado en diciembre de 2019 proyectaba contar con $480.833 millones. Los ingresos tributarios para 2020 se calculan en $ 444.429 millones. La recaudación por ingresos tributarios propios se estimó en $ 318.174 millones, en tanto que los recursos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos se estimaron en $ 126.254 millones

En ese mismo presupuesto lo asignado al Ministerio de Salud porteño eran $70.110 millones. La quita del punto de coparticipación le llevará más de la mitad de los fondos asignados a la salud pública.

La reforma constitucional de 1994, que dispuso que el Congreso Nacional debía convocar al tratamiento de una Ley Convenio entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, disponiendo que antes de fines de 1996 se apruebe una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, sobre la base de criterios económicos y fundamentalmente sociales. Pero nunca se pudo avanzar porque requería de un “Convenio Marco” de las 24 jurisdicciones, con absoluta unanimidad, en la que algunos cedan y otros ganen recursos, excepto que se acepte un único perdedor: el Estado Nacional. Pasaron 24 años, y no aparece la vocación por debatir esa Ley Convenio, en la que algunos cedan y otros ganen recursos, excepto que se acepte un único perdedor: el Estado Nacional.

TRANSFERENCIAS DE AGOSTO

Las transferencias automáticas a las provincias por la coparticipación de impuestos subieron 42,1 por ciento en la primera mitad de agosto respecto al mismo período de 2019, a la par de la inflación interanual, y totalizaron $ 84.092 millones. En términos reales, representa una suba de 1,3 por ciento, estimó la consultora Economía & Regiones (E&R).

Santa Cruz fue la provincia con un mayor crecimiento, de 45,6 por ciento interanual, seguida por Entre Ríos (45,3 por ciento), Chubut (45,1 por ciento), La Pampa (45,1 por ciento), Tierra del Fuego (44,7 por ciento) y Neuquén (44,4 por ciento). Buenos Aires, en tanto, recibió un 43,1 por ciento más.

En el otro extremo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) fue claramente la más perjudicada, con un incremento de apenas 25,6 por ciento, lo que implica una caída real de cerca de 10 puntos porcentuales, seguida por San Luis (40 por ciento), lo que muestra un bajo grado de dispersión entre las provincias.