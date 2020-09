Escándalo en Crónica: una periodista abandonó el estudio en vivo tras discutir con un conductor

Un hecho desafortunado ocurrió al aire en un noticiero de Crónica Tv, cuando una periodista se sintió chicaneada por un conductor y dejó el estudio enfurecida.

El problema comenzó cuando los periodistas Ana Sicilia y Esteban Trebucq, conocido como El Pelado", comenzaron a debatir sobre la situación de Lázaro Báez y su llegada hacia su casa ubicada en Pilar.

Los vecinos de la zona no quisieron recibirlo y terminaron atacando a los piedrazos al móvil del Servicio Penitenciario que trasladaba a Báez.

La periodista repudió los hechos pero el conductor le mencionó que "un comunicador no tiene que repudiar actitudes" y la acusó defender al empresario. La charla subió de tono y todo terminó con un fuerte enojo de Sicilia.

"Quedate con la última palabra. Que se quede con la última palabra Anita", afirmó el conductor ironizando. Y Rápidamente Sicilia le respondió: "No me chicanees, no me vas a chicanear" y abandonó el piso.