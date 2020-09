Carrió contra Cristina: “Quiere un autogolpe para ser Perón”

En medio de la polémica por el allanamiento en la quinta del ex presidente Mauricio Macri, la ex diputada y fundadora de la Coalición Cívica Elisa Carrió disparó contra la actual vicepresidenta: “La que quiere un autogolpe para ser Perón, es Cristina. Es para erigirse como líder de la Nación”,

afirmó. Según la hipótesis de la referente de Juntos por el Cambio, la ex mandataria pretende desestabilizar al gobierno de Alberto Fernández y así asumir ella el máximo control del Poder Ejecutivo. En una entrevista radial, agregó: “Pero hasta los que votaron al kirchnerismo se dan cuenta y lo que hay que tener en cuenta es que Perón era un hombre inteligente, con una racionalidad absoluta. Que yo no comparto sus ideas y que estaba relacionado con el fascismo, esa es otra cuestión. Ahora, ¿querer compararse con Perón?, me parece otra de su insensatez”.