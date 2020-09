Silencio en el Gobierno: el Presidente pidió por la reforma judicial

Puertas adentro de la Rosada aseguran que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de tratar la demanda de los jueces separados por la mayoría oficialista en el Senado de la Nación, sorprendió y golpeó fuerte, quizás no se esperaba este revés.

Sin embargo, la primera línea del gobierno de Alberto Fernández no emitió ni una palabra puertas afuera del fallo. Según deslizaron algunas fuentes extraoficiales la razón habría sido que “la batalla no está pérdida” porque el máximo tribunal aún no se pronunció sobre la cuestión de fondo.

Sí habló uno de los funcionarios más cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien estaban investigados por casos de corrupción estos tres magistrados que buscan quedarse en los tribunales de Comodoro Py y por eso fueron a la Corte. El viceministro de Justicia Juan Martín Mena cuestionó la decisión del alto tribunal y planteó que hubo “aprietes e intimidaciones” que influyeron para que la Corte haga uso de “una herramienta excepcional” que no se aplicó ante otros casos.

“Hace unos cuantos días denunciamos ciertos aprietes e intimidaciones que venía sufriendo la Corte para acelerar esta cuestión”, aseguró al canal TN. “La decisión nos va a dar la posibilidad de saber cuanto antes cuál es la interpretación definitiva de esta cuestión y, sobre todo, si tenemos un máximo tribunal que respeta la constitución y los poderes del Estado o si se maneja conforme una agenda de presiones que se fija desde otro lado”, desafió.

Mientras, a la misma hora que se llevaba a cabo la reunión extraordinaria de la Corte, el Presidente reclamó a la Cámara de Diputados el tratamiento del proyecto de ley de reforma judicial, al asegurar que “sería muy bueno” que se apruebe esa iniciativa del Ejecutivo porque “en Rosario está haciendo falta” la creación de un tribunal federal “para el combate del crimen organizado que es la materia central de la justicia federal”.

Al lanzar el plan ‘Detectar’ Federal en Rosario, Alberto Fernández se refirió a la situación que vive esa ciudad santafesina respecto a los casos de inseguridad y afirmó: “Nosotros hemos mandado al Congreso una ley que propone una reforma en la justicia federal, que vuelve el sistema acusatorio para la justicia federal, y que crea tribunales en la zona de Rosario”.

El proyecto de ley de reforma judicial ya cuenta con la media sanción del Senado y resta el tratamiento en Diputados, pero se postergó por lo menos hasta mediados del mes que viene por la fuerte polémica por las sesiones remotas.

Luego de ese acto, no hubo ni una mención del Presidente sobre el fallo de la Corte.