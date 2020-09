Mínimo de $60.000 y mejoras en los adicionales, algunos de los reclamos policiales

Documentos

El reclamo que comenzó a hacerse oír el lunes y se extendía anoche por las calles de las principales ciudades de la Provincia tiene como trasfondo el retraso salarial en la Policía Bonaerense, estimado por el gobierno de Axel Kicillof en un 30 por ciento, y el viejo reclamo por la equiparación de haberes con la Policía Metropolitana, que se sumó al fuerte malestar por las condiciones de trabajo en medio de la cuarentena y la pandemia.

El principal punto del reclamo de la Bonaerense fue ayer la necesidad de una suba del 60 por ciento. “La Provincia admite que estamos un 30 por ciento atrasado. Entonces para actualizarnos y que tengamos una mejora nos tendrían que dar un 60 por ciento como mínimo”, explicaban algunos de los promotores de las protestas.

El último aumento que se dispuso para el personal de la fuerza fue en noviembre de 2019, antes de que asuma el gobernador Axel Kicillof. Entonces, se otorgó una suba por la cual el oficial ayudante, el rango más bajo del escalafón oficial, cobra de bolsillo unos 34.500 pesos y de ahí para arriba en una escala en el que un comisario percibe, por ejemplo, unos 72.500 pesos y un superintendente (máximo rango del escalafón) 157.900.

Según el reclamo que se canalizó a través de entidades como SIPOBA, la principal reivindicación apunta a que la Bonaerense equipare su escala salarial con la Policía Metropolitana -donde la brecha llega hasta un 50 por ciento-. De esa forma, el salario más bajo llegaría a 60 mil pesos.

De acuerdo a la escala salarial con aumentos que presentaron los manifestantes al ministro de Seguridad Sergio Berni, con el aumento reclamado un Oficial Ayudante pasaría a ganar de bolsillo 60.015 pesos; un Oficial, 62.052 pesos; un Sargento 66.119 pesos; un Teniente 81.024 pesos, un Capitán 121.529 pesos; un Subcomisario 164.311 y un Comisario Mayor 322.270. El haber más alto de la escala propuesta por la entidad que nuclea a policías bonaerenses sería de 479.647 pesos, para los Superintendentes.

Desde el gobierno bonaerense se mantuvieron herméticos con respecto al aumento que dispondrán por decreto y sin negociaciones con los manifestantes. Las distintas versiones hablan de un porcentaje de entre el 40 y el 45 por ciento, pero también trascendió que podría ser en cuotas y a través de un bono.

El incremento se trabajará en los próximos días en Economía y sería anunciado el viernes, sí el agravamiento del conflicto no lo hace adelantar.

OTROS PLANTEOS

Pero la salarial no es la única demanda. Además de ese porcentaje, piden un aumento de la hora compensación de recargo de servicios a $189 (hoy está fijada en 40 pesos) y la no obligatoriedad de dicha compensación que se realiza en el lugar de trabajo de cada agente y que se denomina Horas Cores; además de que no haya represalias y sanciones para el personal que concurra a alguna de las protestas.

A su vez, exigen el pago del servicio de policía adicional (Horas Polad) en tiempo y forma, ya que cobran hasta con 120 días de atraso. Estos adicionales son los que realizan los uniformados en organismos privados o públicos como estadios de fútbol, juzgados, bancos o traslados de caudales, por ejemplo.

También piden la provisión de uniforme y equipo de trabajo y aumento del decreto 1315 (mantenimiento de uniforme) a $ 3.800; planes de vivienda para el personal policial.

Finalmente exigen no tener como obra social obligatoria al IOMA. “Nos descuentan 3 mil pesos por mes”, cuestionan.