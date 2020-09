La protesta policial se extiende y daña la autoridad de Berni

La autoridad del ministro de Seguridad, Sergio Berni, sobre la Policía bonaerense quedó ayer entre signos de interrogación. La masiva protesta de efectivos en distintos puntos de la Provincia puso en aprietos al funcionario de más alto perfil en la gestión del gobernador Axel Kicillof, al tiempo que exhibió la incapacidad de la cúpula policial para canalizar las demandas al interior de la fuerza.

Berni palpó en persona el malestar de los policías a su cargo en el destacamento de Puente 12, en el límite entre La Matanza y Lomas de Zamora, donde pasó buena parte de la jornada desde que, temprano por la mañana, anunció junto al jefe de Gabinete, Carlos Bianco, que el viernes se daría a conocer un aumento salarial para la fuerza. Aunque no consiguió aplacar los ánimos exaltados.

Incluso el jefe de la Policía bonaerense, Daniel García, fue increpado por subordinados cuando intentó que se armara una delegación para negociar con Berni, tanto en Puente 12 como en el centro de Adrogué, en Almirante Brown. “Estoy de su lado muchachos”, llegó a decir el jefe policial antes de que lo abuchearan, poniendo en tela de juicio la natural cadena de mando.

La escalada de la protesta policial llegó a lo más alto del poder político. El presidente Alberto Fernández habló por teléfono con el gobernador Kicillof el lunes por la noche y ayer por la mañana retomaron el diálogo antes de un acto que encabezaron en una fábrica de Campana. “No queremos ser mal pensados, pero 1 + 1 siempre es 2”, sintetizaron la charla fuentes oficiales.

En el entorno de Kicillof apuntaron las críticas hacia las inmediaciones de Patricia Bullrich, la ex ministra de Seguridad nacional y titular del PRO, al afirmar que la ex funcionaria de esa cartera Florencia Arietto dejó “los dedos pegados con sus declaraciones” supuestamente en favor de las protestas. Pero no hicieron comentario alguno sobre la actuación de Berni.

El ministro de Seguridad bonaerense fue cuestionado, no obstante, por los propios intendentes del Frente de Todos, sobre todo los del Conurbano, que en conversaciones reservadas deslizaron sus sospechas de que Berni pudiera utilizar la protesta policial para conseguir que los recursos que enviará el Gobierno nacional para el área de seguridad, sean enteramente destinados a su cartera.

La disputa sobre esos fondos, en torno a los 10.000 millones de pesos, fue motivo de una dura pulseada interna entre la Gobernación y los intendentes, que al final se quedaron con 7.500 millones a repartir entre los 24 distritos del Conurbano. Los jefes comunales no confían en Berni desde que centralizó el comando de la Policía y les quitó injerencia operativa a los municipios.

Según pudo saber EL DIA, los intendentes del Conurbano negociaron ayer con los policías de sus distritos que devolvieran los patrulleros que llevaron a las protestas, de modo tal de no interrumpir la vigilancia en barrios que están asolados por la delincuencia. Entre ellos, había también cierta bronca con Kicillof y Berni por no haber “prevenido” la protesta policial.

“Los ´polis´ vieron que bajaba guita de Nación y que a ellos no les tocaba un peso. Eso tenía que haber sido previsto en La Plata”, resumió anoche un jefe comunal tras diversas conversaciones que mantuvo con sus colegas del Gran Buenos Aires. En la misma línea, advirtió que si se ordenan sanciones para los efectivos que participaron de las protesta, la situación podría empeorar.

También el Ministerio de Seguridad nacional analizó ayer la crisis policial en la Provincia. A tal punto, que instruyó a la Gendarmería para que estuviera pronta a reforzar la seguridad del gobernador Kicillof en La Plata llegado el momento, aunque concluyeron que la Caballería y la Infantería de la fuerza bonaerense no se plegaron a las protestas y garantizaban ese servicio.

Berni, que paradójicamente recibió la simpatía de la Policía porque no desplazó a los efectivos que tuvieron contacto con Facundo Astudillo Castro en inmediaciones de Bahía Blanca, enfrenta ahora una oleada de reclamos que ponen en entredicho su liderazgo ante la fuerza de seguridad más grande del país. Para Kicillof, en tanto, parece haber llegado la hora de tomar decisiones políticas.