Alertas que crecen en el verano: el consumo de alcohol en adolescentes

El período de vacaciones pareciera incrementar, para muchos adolescentes, un riesgo ya instalado y sobre el que distintas entidades vienen advirtiendo. Ese riesgo es el del consumo excesivo de alcohol por parte de los menores de edad, que en los últimos tiempos viene arrojando índices cuanto menos preocupantes. En cifras, por ejemplo, el último estudio del Observatorio de Drogas de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), señaló que el 60,5 por ciento de los chicos y chicas de entre 12 y 17 años lo consumió alguna vez, y de ese grupo el 47 por ciento lo había hecho en forma excesiva y en más de una oportunidad. Sobre esa base, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) puso también su atención sobre el consumo de los jóvenes.

“Efectivamente -señala Graciela Morales, médica pediatra especialista en adolescencia y secretaria del Grupo de Trabajo en Adicciones de la SAP- el alcohol es la droga de más fácil acceso para niños y adolescentes, mientras que la percepción de riesgo asociado al consumo de alcohol es la más baja entre todas las sustancias adictivas, y por otra parte el alcohol es la sustancia psicoactiva más utilizada en todas las edades”.

En este contexto, los especialistas de la Sociedad de Pediatría destacan que el consumo de alcohol en la adolescencia se diferencia del de los adultos con consumo crónico porque incluye un patrón de consumo excesivo, pero centrado generalmente en tiempos de ocio, como los fines de semana, dando lugar a nuevas problemáticas como los cuadros de intoxicación.

“Por eso nuestra especial preocupación se da en las épocas de vacaciones, donde el fin de semana es permanente y los chicos tienden a beber cantidades abundantes en breves períodos llegando a padecer alcoholemias elevadas. La adolescencia es una etapa de experimentación, de sensación de omnipotencia, de búsqueda del riesgo y de cuestionamiento de las normas, y hay que tener mucho cuidado con todo esto, por lo que hay que mantener con ellos un diálogo permanente”, señalaron desde la SAP.

“El alcohol -explica Marta Eugenia Braschi, médica pediatra y toxicóloga- se distribuye por el cuerpo y se elimina en un 90 por ciento por el hígado y, el resto, por los pulmones, riñón y sudor. Debido a esta difusión por todo el organismo, más allá de los efectos psíquicos, que son los que primero se perciben, el alcohol actúa también sobre los diferentes órganos del cuerpo, y los daños corporales se producen, por tanto, con el uso continuado de cantidades de alcohol que el organismo tiene dificultades para metabolizar, aunque el consumidor no perciba ningún peligro”.

“Los efectos sobre cada individuo -apunta Morales- dependen de diversos factores, como la cantidad total bebida, en cuánto tiempo se ingiere, el peso corporal, el género, la edad, el humor o el estado de ánimo, el ambiente en el que se consume y la administración de medicamentos o de otras drogas”.

“Un adolescente varón de aproximadamente 65 kilos -explicaron las profesionales- necesita más de ocho horas para eliminar totalmente el alcohol de su organismo, y en el caso de una adolescente mujer, con un peso medio de 55 kilos, la eliminación total no se produce hasta pasadas las diez horas. El factor de mayor influencia sobre la velocidad de absorción es la cantidad de alimento que se encuentra en el estómago en el momento que el alcohol ingresa a ese órgano”.

Tanto Morales como Braschi aseguran, también, que el consumo de alcohol en la adolescencia interfiere con el crecimiento, la nutrición y el desarrollo de la personalidad, a la vez que aumenta las posibilidades de sufrir un accidente al realizar actividades tales como deportes, conducción de motos y autos, o en salidas recreativas.

“El consumo episódico y abusivo de alcohol -señala Braschi- puede producir alteración en la maduración cerebral, mayor predisposición a progresar en la adicción, síndrome del ‘corazón post-fiesta’ (que se puede manifestar como taquicardia inusual en reposo), pérdida de control de diversas situaciones como las relaciones sexuales sin cuidados y pérdida del estado de conciencia con episodios de ‘black out’”.

“Estas borracheras -completó Morales- dan lugar a su vez a otros problemas como accidentes de tránsito, conductas violentas, problemas legales, problemas familiares, con los amigos y de rendimiento escolar, entre otros. Inclusive, en una época que está signada por los cuidados preventivos del contagio de COVID, el alcohol relaja conductas, disminuye barreras de protección y expone a los chicos a situaciones de contagio”.

Por todo esto, los especialistas de la SAP resaltaron que se debe conversar con los jóvenes sobre los consumos y confiar en ellos.

“Debemos comenzar desde pequeños a formar en nuestros hijos el juicio crítico -señalaron- a obtener habilidades para la resolución de conflictos y en el manejo del enojo, habilidades de comunicación asertivas, autonomía gradual a través de fomentar responsabilidades de acuerdo con la edad, dialogar con énfasis en la escucha, enseñarles valores, educar con límites y, por sobre todo, recordar que el ejemplo es valioso, porque si los padres consumen en exceso, es difícil exigirle al adolescente que no lo haga”.

LAS EDADES

En este marco, un trabajo reciente de la Defensoría del Pueblo porteña estableció que la edad de inicio del consumo de alcohol en jóvenes es “cada vez más baja”, siendo en los varones a partir de los 16 años, y en las mujeres desde los 17.

En el estudio, en el que trabajó un grupo de 14 profesionales de forma interdisciplinaria, quienes desarrollaron 350 encuestas a jóvenes y 13 entrevistas a expertos, se confirmó además que el alcohol “es la droga psicoactiva más consumida en el país”.

“Los dos indicadores más preocupantes y significativos que se desprenden de este trabajo -se indicó- son la falta de percepción de riesgo, siendo la edad de inicio cada vez más temprana, varones 16,7 y mujeres 17,9, y la naturalización del consumo de alcohol a pesar del conocimiento relativo de los riesgos que conlleva”.

Según la Sedronar, por otra parte, el consumo de alcohol en adolescentes escolarizados muestra que la mitad ha bebido sin distinción por sexo, y que el consumo aumenta con la edad de los estudiantes; constatándose que casi el 70 por ciento de los jóvenes de 17 años o más ha bebido alcohol en el último mes.

De acuerdo a sus datos, el 62 por ciento de los jóvenes entre 18 a 24 años consume alcohol, de los cuales el 47,5 por ciento de los jóvenes lo hace entre dos a cuatro veces por mes.

Sobre el particular, Gabriela Torres, licenciada en Trabajo Social y miembro del Sedronar, destaca que “en nuestro país, el alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida y la de mayor acceso y disponibilidad, y los 9,8 litros de alcohol puro per cápita por año que se consumen han colocado a la Argentina como el país con más consumidores de Latinoamérica y en el tercer puesto de todo el continente americano. La arraigada asociación cultural entre consumo de alcohol y celebración, hizo que los argentinos vayamos naturalizando su consumo, el excesivo en particular, y hoy nos parecen naturales los testimonios que narran como si fuera una aventura el “aguante” que tuvo una persona que tomó de más, la evasión de un control de alcoholemia o que una familia considere incluir cerveza en los cumpleaños de adolescentes. Así, en los últimos años se ha incrementado el uso de alcohol en menores y en mujeres, y es la primera droga que prueban los jóvenes a una edad promedio que va desde los 13 a los 15 años, siendo que todo consumo de alcohol en menores de 18 años es un consumo de riesgo. Son datos insostenibles que nos obligan a la reflexión, porque el alcohol no debe ser el sabor de una reunión de amigos, y es mentira que aporta alegría extra, porque como sustancia depresora del sistema nervioso central, lo que provoca es fatiga y depresión, además de múltiples efectos colaterales”.