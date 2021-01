Silvina Luna subió una foto y sus seguidores quedaron sorprendidos: qué se hizo en la cara

“Vibrando alto. Gracias, gracias, gracias”, escribió Silvina Luna en un posteo de Instagram desde Panamá, tomando mate en un muelle, con la playa de fondo y una envidiable sonrisa.

Pese a su mensaje, sus seguidores no tardaron mucho en comenzar a criticarla: notaron algunas cirugías estéticas en su rostro y no se la dejaron pasar. “Mucha cirugía en todo tu cuerpo, esa cara no es tuya. Desfigurada, no das más”, “¿Sos vos o me parece que tenés otra cara? La nariz es distinta, los pómulos”, “Es otra” y “¿Qué te hiciste en la cara?", fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer, de los 229 que tuvo y las casi 16 mil likes.

La modelo, que semanas atrás fue señalada como la tercera en discordia en la separación de Floppy Tesouro y Rodrigo Fernández Prieto, no respondió a ninguno de ellos: los ignoró, pero igual debe haberlos leído y poca gracia les debió causar.

Por eso luego de las críticas a su nueva figura no tardaron en llegar buenas vibras de parte de algunas amigas y colegas, caso Ximena Capristo y otros desconocidos.

La propia Silvina Luna posteó más tarde otra foto con la frase “Cree que es posible cumplir tus sueños más locos”, que tuvo miles de “Me gusta” y comentarios que celebraban la hermosura del lugar:

Actualmente la ex Gran Hermano se está dedicando a Simple y Consciente, un proyecto de workshops, retiros y encuentros personalizados relacionados con el yoga, la meditación, alimentación y vida sana.