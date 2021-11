Oscar Ruggeri y Ricardo Lavolpe se pelearon en vivo y se dijeron de todo

En ESPN F90 estuvo como invitado Ricardo Lavolpe, ex arquero y DT. Así, en medio de su charla con el equipo de Pollo Vignolo, recordó su época de futbolista, que lo tuvo en el plantel que se consagró campeón del mundo en 1978. Pero sorpresivamente no dejó del todo clara la imagen Maradona.

Ante ese cuadro de situación Oscar Ruggeri, salió al cruce de Lavolpe y terminó discutiendo en malos términos con el ex arquero.

El entrenador, que dirigió un Mundial con la Selección de México y tuvo un recordado paso por Boca en el año 2006, mencionó al pasar que Diego se ausentaba de las concentraciones para salir por la noche.

Entonces, el clima de la charla se calentó: "eso es no tener códigos de tu parte, me extraña de vos que tenés 70 años. Salís a decir eso ahora cuando Diego no está vivo... Me estoy enterando por vos de esto...", le señaló Ruggeri en malos términos.

Por su parte, en medio de la discusión Lavolpe respondió: "vos estás manteniendo algo que no vas a decir. Te respeto y te felicito porque tenés razón en respetar los códigos, pero no es así", y agregó, haciendo referencia a esas jornadas de encierro para trabajar con la Selección: "pero yo vi las cosas del portón para afuera, no del portón para adentro, ¿vos cómo vas a saber lo que pasaba? La salida estaba del lado de afuera".

"Me hace cagar de risa, sale con esto que pasó hace 50 años ", se quejó Ruggeri, con gesto de fastidio. "Yo vine a hablar de fútbol, no de códigos", le contestó Lavolpe, en tono nada amigable.

Finalmente, la cosa se terminó de picar cunado Ruggeri le gritó: "yo hablo con vos, no te agarres de nadie", viendo que Lavolpe quería retomar la charla amena que había tenido al inicio. "Ya me aburrí de vos", respondió Lavolpe. Mientras que el Cabezón retrucó: "y yo me aburrí de todas las recontra boludeces que dijiste al principio y te escuché. Vos hablas de Menotti, decís que sos menottista y nunca jugaste como Menotti...".

"¿Me puedo retirar? No puedo tolerar lo que está diciendo...", le sugirió Lavolpe a Vignolo, que miraba la escena sin poder comprender. "No sabes nada de fútbol,...", le terminó diciendo a Ruggeri.

"Y vos sos un fenómeno, que viniste acá a llevarte el mundo por delante y perdiste un campeonato con Boca que lo dirigía mi nene de 4 años, sin tocar nada. Tenías que hacer un punto y no hiciste nada. ¿Y me venís a encarar a mí? Sin código, sin nada, que perdiste todo y no ganaste nada, no tenés códigos", insistió finalmente el Cabezón, para que el caliente bloque del mencionado programa anuncie una tanda.