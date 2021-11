Berni, tras el crimen del kiosquero: "No le tengo miedo a discutir la pena de muerte"

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, habló sobre la inseguridad en su territorio, la pena de muerte y polemizó sobre la frase de José Luis Espert: "Yo pienso peor que él, porque él lo mira por televisión y yo lo veo todos los días cuando trabajo en los barrios, pero hay una ley magna y está hecha para respetarla".

En el marco del crimen del kiosquero de Ramos Mejía, el funcionario bonaerense habló sobre la inseguridad y en diálogo con Radio 10 dijo: "La Provincia de Buenos Aires tiene una enfermedad endémica que es la inseguridad que viene arrastrando desde años y es una sumatoria de desinversión e interés en la materia. Cuando hablamos de seguridad no hablamos de más o menos policías porque se trata de una construcción cotidiana en la que intervienen múltiples actores".

"El 90% de los delitos son producidos por personas que ya estuvieron detenidas, o sea reincidentes. La función de la cárcel no es un método de castigo sino de resocialización. No solo no se está resociabilizando, sino que se está liberamos a la calle gente que siguen siendo a potenciales delincuentes. Fíjese este señor que entró por robo agravado en el 2014, cumplió su pena en el 2020, y cuando cumplió la pena le abrieron la puerta de la cárcel y le dijeron. 'flaco andá y arreglatela como puedas'. ¿Cómo puede sobrevivir una persona que estuvo 6 años en la cárcel? ¿Va a ir a buscar trabajo de repositor a un supermercado? No, vuelve a robar y de una manera más violenta", remarcó.

En cuanto a la reacción de la policía ante el asesinato de Roberto Sabo, Berni señaló que los oficiales actuaron bien y que la primera detención se realiza en la puerta del kiosco luego de cometer el hecho y que logra escapar porque el policía que forcejeo decidió darle asistencia al comerciante.

En este sentido, el titular de la cartera de Seguridad bonaerense manifestó que "viendo las estadísticas y comparando el 2019 con el 2021, todos los delitos bajaron un 20%".

"El Gobierno la Provincia de Buenos Aires está decidido hacer los cambios estructurales para cambiar esta situación, pero esta es una situación multidisciplinaria y de abordaje integral, no hay posibilidad de aplicar políticas de seguridad por fuera de un marco de inclusión social", resaltó.