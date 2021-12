El pliego de Kicillof que rebotó, alcaldes al acecho y dos quiebres sugestivos

Las sesiones de ambas cámaras de la Legislatura dejaron mucha tela para cortar tanto desde el lado del oficialismo como de la oposición y por momentos una pesada incertidumbre le dio cierto tono de dramatismo al desenlace del trámite de la ley que se llevó todos los flashes: la que habilita a los intendentes a ir por un nuevo período en 2023.

La Cámara de Diputados estuvo por algunas horas al borde de un ataque de nervios. Cómo esa norma necesitaba dos tercios para tratarse sobre tablas, las cuentas iban y venían tanto como los legisladores que entraban y salían de las oficinas para “porotear” el resultado.

LEA TAMBIÉN Reelecciones de intendentes: podrán ir por un nuevo mandato en 2023

Las metas eran claras: quienes estaban a favor de la ley necesitaban sentar a 62 diputados. Los que se oponían, hacer coincidir a 31 para impedir que los que querían otra reelección de los intendentes pudieran coronar esa empresa alcanzando los dos tercios.

Cerca de las 15 irrumpió en escena una avanzada de intendentes del PRO liderada por Néstor Grindetti y Julio Garro. Decían que tenían el número asegurado para avanzar con la ley en acuerdo con el Frente de Todos, pero por la dudas, estuvieron de reunión en reunión para que los seguros no cambiaran de opinión.

Existieron, en forma paralela, otras negociaciones no tan expuestas pero no menos efectivas. Como la que ensayó, por ejemplo, el ex presidente de Boca Juniors y operador del PRO Daniel Angelici. En los corrillos de la Legislatura se afirma que fue quien persuadió de habilitar el debate de la controvertida ley al diputado platense Daniel Lipovetzky, uno de sus más acérrimos críticos.

Otro voto resultó llamativo. Fue el de la diputada María Eugenia Brizzi. La dirigente de Morón parecía encaminada a estar del lado del vidalismo en el rechazo a la ley, hasta que apareció su jefe político Ramiro Taglafierro y cambió de idea. El ex intendente de Morón fue otro de los dirigentes del PRO que terminó operando junto al esquema de los alcaldes que pugnaban por una reelección más.

Esos datos políticos reúnen otra consecuencia: se trata de un triunfo de los intendentes del PRO sobre la tropa de María Eugenia Vidal, que pulseó hasta el final en busca de que no le tocaran la ley que amasó en su gobernación. Se trata de una pulseada que puede tener implicancias mayores y que involucra a otras figuras relevantes del PRO como Patricia Bullrich. El senador Juan Pablo Allan, uno de los autores del proyecto, responde a la ex ministra de Seguridad.

Mucho más ordenado, el radicalismo no pasó tantos sofocones como su socio político de Juntos. Apenas si sufrió el voto negativo de Pablo Domenichini, el diputado que responde a Martín Lousteau.

Pero no sólo Vidal no la pasó bien en los intrincados trámites parlamentarios. El gobernador Axel Kicillof se quedó también con cierto gusto amargo por el rebote que sufrió su intento por ubicar a su ladero Federico Thea al frente del Tribunal de Cuentas.

La oposición se plantó fuerte en negarle el pase en el Senado. “Quiso hacer la misma de siempre: imponer una designación sin nuestro acuerdo”, decían en el radicalismo.

Había otro dato adicional que explica el freno en seco. En primera instancia, porque se trata de un cargo vitalicio. Segundo, porque un kicillofista duro iba a ser nombrado en un espacio por demás estratégico que tiene entre otras funciones, nada menos, que controlar los gastos no sólo de los municipios sino también de la propia Legislatura. Al menos anoche, no hubo espacio para otorgarle esa concesión al Gobernador.

Entre bambalinas, otro que anduvo dando vueltas por la Cámara de Diputados fue José Luis Espert. El legislador nacional, con una posición ultracrítica a la reforma a la ley Vidal, escribió frases explosivas en sus redes, miró de reojo la sesión y se aseguró que sus tres diputados no se salieran del redil.

En el Frente de Todos, el sector de Sergio Massa se abroqueló, marcó diferencias y defendió la ley de la que el líder del Frente Renovador fue coautor. En Massa existe una explicación adicional: el bloqueo a las reelecciones le hubiera significado poder sacar de medio a Julio Zamora, su ex socio en Tigre con quien ahora mantiene un duro enfrentamiento.