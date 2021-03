¡Grande pá! A los 82 años Cormillot confirmó que será papá

Sorprendió que en las últimas horas el mediático nutricionista Alberto Cormillot, a sus 82 años, haya mencionado nuevamente su intención de volver a ser padre. Casado con Estefanía Pasquini, de 34 años, el médico está muy feliz porque esta mañana confirmó lo que ya era un fuerte rumor: su mujer está embarazada.

Cormillot habló en Radio Mitre con Marcelo Longobardi y contó que “la idea era confirmarlo a los tres meses y ayer Guillermo Andino me preguntó si había planes y no pude decir que no y la semana que viene contarlo”.

El profesional, que ya es padre de René y Adrián, fruto de su relación con Monika Arborgast, fallecida en 2017, había contado tiempo atrás que Pasquini estaba “muy entusiasmada” con ser madre por primera vez. Y aclaró que él también tenía ganas.

“Estefanía es joven, ella está muy entusiasmada con el que sería su primer hijo y yo también. Está hablado, no es una sorpresa”, le contaba Cormillot a Guillermo Andino en América.