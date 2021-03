Guillermo Cóppola habló desde su internación: "Se me complicó un poco la respiración"

Guillermo Coppola, histórico representante de Diego Armando Maradona, fue internado el último domingo en la Clínica Finochietto por problemas respiratorios luego de haber contraído coronavirus a principios de este año.

“Estoy con estudios, tengo una fibrosis pulmonar, despertada por el Covid”, aseguró.

“Tuve Covid en enero y me recuperé favorablemente. Hace diez o quince días se me complicó un poco la respiración y acá estamos, recalculando”, le detalló al diario La Nación y lanzó : “Por ahí mañana, con suerte, me liberan”.

Por su parte, el médico cardiólogo Fernando Cichero dio una entrevista en el programa de Mauro Viale y explicó las secuelas post COVID-19 a nivel respiratorio en los pacientes: “El tema de la ventilación es la secuela más común por ser una enfermedad respiratoria. Lo que notan muchos pacientes es que si uno está sentado hablando a una velocidad más o menos normal, no sienten síntomas de cansancio pero si salen a caminar o quieren hablar caminando, se agachan a levantar algo rápidamente, o quieran hacer una corridita empiezan a notar que les falta el aire”.