Claudia vende ñoquis: el nuevo (y costoso) “kiosco” de La Tata

Ser famoso abre infinitas puertas para hacer negocios. Por ejemplo, si a un amigo de uno le gustan los ñoquis que preparamos, le pasamos la receta o le preparamos un tuper; pero si sos famoso, como Claudia Villafañe, podés hacer como Claudia y venderlos a $3.500 las seis porciones.

Así es: la Claudia decidió aprovechar el éxito que causó su receta de ñoquis, heredada de su abuela, cuando la presentó en “MasterChef Celebrity” (concurso del cual fue campeona), y venderlos. A través del sitio de catering “Carta Corta”, se pueden adquirir los ñoquis de La Tata, que son edición limitada: solo se venderán 500 unidades de la caja de seis porciones (para cuatro personas), junto a la salsa casera, queso parmesano, albahaca fresca y una baguette parisina. Por solo $3.500.

La receta se quedó grabada en la retina de los televidentes, con agua en la boca, porque hasta el recio Germán Martitegui se emocionó con las pastas de la ex mujer de Diego: “Transmite algo emotivo”, dijo Tegui entonces. El chef ya recibió sus ñoquis de La Tata: “Los ñoquis y punto. No hay más que decir. Gracias, Tata querida, no quedó nada”, agradeció el obsequio en Instagram.