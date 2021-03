Cumbre del Mercosur: fuerte cruce de Alberto Fernández con Lacalle Pou y Bolsonaro

Si bien la cumbre virtual del Mercosur organizada por Argentina se realizaba en un marco festivo por cumplirse 30 años del bloque, lo cierto es que el tono no fue tan amistoso como se esperaba y hubo cruces entre los presidente Alberto Fernández, Luis Lacalle Pou, de Uruguay, y Jair Bolsonaro, de Brasil.

Todo comenzó cuando Lacalle Pou tomó la palabra y pidió al Mercosur "flexibilizar" sus reglas para que los países puedan avanzar en acuerdos comerciales con otros bloques.

"Tenemos que avanzar en las negociaciones con otros bloques. Nosotros no estamos conformes. Creemos que es bueno iniciar diálogo y sentarse a la mesa, pero la suma de situaciones en las cuales no catalizan estos acuerdos generan frustraciones", dijo el presidente uruguayo.

"¡Es el momento para avanzar juntos! Obviamente que el Mercosur pesa en el concierto internacional. Lo que no puede ser es un lastre. Nosotros no estamos dispuestos a que sea un corset en el cual nuestro país no se pueda mover. Y por eso hemos hablado con todos los presidentes de la flexibilización", agregó Lacalle Pou, para luego insistir con el concepto de "flexibilización, distintas velocidades, veamos el nombre o el concepto. Pero Uruguay necesita avanzar. Nuestro pueblo nos exige avanzar en el concierto internacional. Y por eso vamos a proponer formalmente que se discuta en la mesa la flexibilización".

La intervención de Bolsonaro siguió el mismo camino, con un abierto pedido de flexibilización arancelaria. "Estamos reunidos en un momento difícil que está repleto de desafíos que debemos enfrentar como una oportunidad para poder fortalecer nuestra unión alrededor de los principios más nobles como la libertad y la democracia", dijo Bolsonaro.

"El Mercosur obtuvo buenos resultados basados en la democracia y el intercambio entre nuestros países, con crecimiento y ganancias para el bienestar de nuestras poblaciones. Pero es un espacio relevante que debe adquirir mayor relevancia en los espacios internacionales de comercio", agregó.

El mandatario brasileño se expresó a favor de "una actualización" de las tasas del arancel externo común como parte central de los procesos de reparación del dinamismo que debe tener el bloque. Por ello destacó la "importancia" de la reunión extraordinaria que tendrán los cancilleres el próximo 22 de abril para intentar alcanzar un acuerdo en torno a qué cambios imprimirle al arancel externo común del bloque.

Bolsonaro indicó que es su país el que viene impulsando la idea de modificar los aranceles externos para abaratar el ingreso de mercaderías desde otras regiones del mundo a América el Sur, lo que preocupa al Gobierno argentino por su idea de proteger la industria y la agroindustria.

"Consideramos que hay un gran espacio para poder profundizar el regionalismo a partir de la incorporación de sectores que están aun al margen del comercio infrabloque. Tenemos que ser parte de la cuarta revolución industrial. Ocupar el espacio que nos toca en las grandes cadenas económicas internacionales", instó el brasileño.

La respuesta llegó rápìdamente de parte del presidente Alberto Fernández, quien destacó hoy que "avanzamos vertiginosamente en la región", y aclaró que "no queremos ser lastre de nadie".

"Si nos hemos convertido en una carga, lo lamento. No queríamos ser una carga para nadie. Terminemos con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad. No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. No somos lastre de nadie, es un honor ser parte del Mercosur", dijo el mandatario al cerrar el encuentro.