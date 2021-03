Barrio Jardín, donde esconden las carteras mientras esperan el colectivo

Robos callejeros a plena luz del día, estrictos protocolos para entrar el auto al garage, comercios que atienden por minúsculas ventanas enrejadas a partir de las 5 de la tarde y mujeres escondiendo sus carteras debajo de los autos para esperar el micro son postales cotidianas que reflejan la situación de inseguridad que se vive en el barrio Jardín. Y configuran un escenario de desolación que dista mucho de lo que supo ser este pujante sector, “en donde los chicos jugaban en la vereda hasta las 11 de la noche mientras sus madres conversaban en las veredas, tomando limonada o mate, según la estación del año”, reflexiona una vecina que vive ahí desde hace medio siglo y no duda ni un instante en sentenciar que “hoy, eso sería imposible”.

Si bien desde hace varios días no había reportes de ilícitos, en las últimas horas tuvo lugar un vendaval de hechos de inseguridad que volvieron a posicionar a esa zona como una de las más calientes de la Región en lo que respecta a la comisión de delitos.

Dos robos, en una vivienda y en un taller, el arrebato de una cartera en la vía pública y un intento de asalto a una pareja, que zafó de dos motochorros gracias a su estado atlético, se sucedieron en cuestión de horas.

El primer hecho delictivo tuvo lugar el pasado lunes por la tarde en una vivienda ubicada en 85 bis entre 116 y 117, en donde se robaron una puerta reja.

“Debe haber sido a la madrugada, ya que si algún vecino lo hubiese visto lo habría denunciado. Lo concreto es que esta mañana mi nieto se encontró con que faltaba. Era algo que él se veía venir hace varios días. Un día encontró las bisagras dobladas, al otro día limadas y si bien le puso alambre para tirar unos días hasta que lo pudiera llevar a soldar, pasó lo que pasó”, contó a este diario Nelba, vecina que reside en barrio Jardín desde hace 50 años. De este modo, Nelba sospecha que el robo de su portón “se trató de un trabajo de hormiga que alguien hizo durante varios días.

En tanto, un comerciante reportó que el lunes por la noche dos motochorros le robaron la cartera a una joven en 118 y 85 bis. “Me contó hoy a la mañana cuando vino a comprar puchos. La apuntaron y no le quedó otra. Deben haber sido los mismos que quisieron robarle a una parejita en 117 y 85”, señaló.

El kiosquero, que después de las 17 atiende detrás de las rejas y por una pequeña ventana, se refirió al intento de asalto que la víctima denunció en las redes sociales. “Moto con patente 0 km, negra con dos chicos muy bien vestidos. Uno con visera y el otro con vaquero clarito. Nos quisieron robar. Como corrimos no nos alcanzaron”, se expuso en Facebook.

Finalmente, al menos dos sujetos robaron un taller mecánico ubicado en 116 y 88.

Según describió Walter, el propietario, tras escalar un paredón ingresaron por una puerta auxiliar al taller. “Calculo que habrá sido de madrugada. Se ve que estaba muy dormido, porque no escuché nada” reseñó al tiempo que evaluó que debieron actuar con mucho sigilo ya que, para sacar el botín, abrieron una persiana que suele ser ruidosa. “Se llevaron más de 60 lucas en herramientas”, detalló.

Ocultar la cartera, está de moda

Para quienes viven en la zona la situación de inseguridad se trata de “algo común”, de “algo con lo que están obligados a vivir”. Tan normal se ha vuelto este escenario delictivo que muchos ya emplean estrategias para evitar convertirse en víctimas de este flagelo. Así como Karina y Lucas, una pareja que reside en la zona de 85 y 117. En diálogo con EL DIA fueron tajantes al afirmar que “a partir de las 19.00 no se pueden andar en la calle”. “Sino llegué a meter mi auto a esa hora, prefiero dejarlo afuera. Antes de las 18 se puede, pero siempre tenés que estar mirando para todos lados y no podés tardar más de un minuto”, detalló Karina.

Precisaron que 85 y 117 es la esquina “preferida” de los motochorros para robarle a los vecinos que se encuentran esperando el micro. “Recuerdo un día que me tocó entrar a las 6 de la mañana al trabajo. Salgo de casa y cuando estaba por subirme al auto, vi a una mujer que estaba con una actitud sospechosa. Cuando amagué a subir, la mujer se aproximó al baúl, se agachó y tomó una cartera que estaba debajo de mi coche”, sostuvo Lucas.

Sorprendido por la situación, la miré como preguntándole qué estaba haciendo. Muy raro. La mujer me miró y, como pidiéndome disculpas, me explicó que era una rutina que hacía cada mañana mientras esperaba el micro para que no le robaran y que recién sacaba su cartera cuando veía que el Este había pasado por 118 y 85” añadió al tiempo que indicó que “no es la única que lo hace”. “Pareciera que se puso de moda esto de ocultar la cartera”, destacó.