Otro año con visita de ladrones en un autoservicio de San Carlos

Como si fuesen un Papá Noel de otoño, desde hace al menos dos años cada mes de mayo los motochorros visitan a un supermercado de San Carlos, aunque no para entregar regalos. El hecho de tener cámaras de seguridad y estar situado sobre una transitada avenida no parece molestar a los delincuentes, que en este 2021 decidieron adelantar la llegada unos días. Ayer por la tarde, con la clientela comprando, dos sujetos ingresaron armados y escaparon con dinero y algunas botellas de bebidas alcohólicas. Como sucedió en los hechos anteriores, la secuencia del atraco quedó filmada y en las imágenes se observa con precisión la mecánica del mismo. No faltaron los empujones, las amenazas y las miradas intimidantes tanto para las dos trabajadoras que atendían como para el resto de los presentes en el lugar.

El asalto duró poco más de un minuto. Y, al cierre de esta edición, los autores continuaban prófugos de la justicia.

El “Súper Norte” funciona desde hace seis años en la esquina de 142 bis y 32, un sector del barrio con mucho movimiento. Como en las oportunidades anteriores, dos empleadas charlaban cuando fueron sorprendidas por un sujeto con casco y otro con tapabocas y gorra con visera, que las arrinconaron contra una estantería para “explicarles” el motivo de su presencia. El primero las empujó hacia el sector de la caja, mientras que el cómplice rodeó el mostrador y se ubicó del lado opuesto. Luego estiró la mano y comenzó a retirar los billetes de la registradora. Eran las 16.30 horas y el robo había comenzado.

Unos segundos después, impávido y sin percatarse de lo que ocurría, un cliente entró al comercio con una botella en la mano y caminó hasta una de las góndolas. En su paso se interpuso el ladrón del casco, que, tras increparlo, lo envió al fondo del local. En ese momento, una de las encargadas discutió con el otro malviviente, que le apuntó con un arma y la empujó hacia donde estaba su compinche. La joven, por su parte, no atendió la orden. Junto a su compañera, no mostraron temor y “acompañaron” a los delincuentes hasta la salida. Una de las muchachas salió primero, para pedir ayuda. Atrás salieron los motochorros, que subieron al rodado y escaparon por 32 en dirección sur, con una suma de dinero no determinada. Para ese entonces, el reloj marcaba las 16.31.

Como se dijo, en el supermercado ya tienen experiencia con este tipo de episodios. El 11 de mayo de 2019, un hombre de unos 30 años, que según algunas personas vive en el mismo barrio, entró a las 10 de la mañana y sacó de sus ropas una pistola. Redujo bajo amenazas de muerte a la cajera “y además gatilló el arma apuntando hacia el piso, pero el tiro no salió. El botín fue magro, unos mil pesos, pero el miedo que dejó en la empleada perduró. Un año más tarde, en plena cuarentena, dos individuos en moto estacionaron en la puerta. El que iba de acompañante se bajó, entró y esperó a que se fuera la única clienta, para luego encarar a la chica que estaba del otro lado del mostrador y llevarse la plata.