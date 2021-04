El positivo presidencial reabre el debate y las dudas sobre la inmunidad de las dosis

El positivo de COVID-19 que confirmó el propio presidente Alberto Fernández a través de su cuenta de Twitter viene a confirmar una respuesta que, aunque sin poder explicarla, la ciencia venía dando en los últimos días: la posibilidad de que una persona pueda contraer coronavirus a pesar de estar vacunada, incluso con las dos dosis como es el caso del primer mandatario argentino. Y si bien falta la confirmación de su positivo, que brindará el test PCR sobre el que aún se aguarda el resultado, la sola posibilidad del contagio reabre el debate en torno a la efectividad de las vacunas y dispara interrogantes, como saber por ejemplo qué cantidad de anticuerpos generó o si se contagió de la misma variante originaria del SARS-COV-2 o de las nuevas cepas que circulan en el país.

Y desde luego que las preguntan no se terminan ahí: ¿a partir de cuándo se tiene inmunidad luego de vacunarse contra el coronavirus?, ¿las personas vacunadas pueden contagiar a otros?, ¿las vacunas actuales sirven contra las nuevas variantes?, son algunas de las tantas preguntas que se formulan en relación a la inmunización contra el COVID-19, cuyas respuestas se van generando cada día a la luz de nueva evidencia.

Cuándo comienza la inmunidad

A la hora de precisar cuándo comienza la inmunidad después de vacunarse, la infectóloga Florencia Cahn, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunalogía y Epidemiología, detalla que “el cuerpo comienza a generar anticuerpos después de los 15 días de vacunarse. La eficacia protectora de una primera dosis oscila como entre el 60 y el 70% según el tipo de vacuna, pero esto es variable, puede ser más o menos”.

Según la experta, además, “los anticuerpos que se generan por las vacunas y también la inmunidad celular (linfocitos T) permiten prevenir sobre todo las formas graves de la enfermedad y por lo tanto la mortalidad; pero ninguna vacuna previene de contagiarse de coronavirus en el 100 por 100 de los casos; por lo tanto aunque se esté vacunado, se puede contraer una forma leve y contagiar a otros”.

Ricardo Rüttimann, por su parte, miembro de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología, aporta que “todas las vacunas aprobadas para uso de emergencia contra el coronavirus han demostrado prevenir las formas graves de la enfermedad y, por lo tanto, la mortalidad”.

A todo esto, el Instituto Gamaleya de Rusia, creador de Sputnik V, afirmó ayer que su vacuna “tiene un 91,6% de eficacia contra infecciones y un 100% de eficacia contra casos graves” de coronavirus. “Si la infección se confirma y se produce, la vacunación garantiza una recuperación rápida sin síntomas graves”, posteó la cuenta de Twitter de la vacuna Sputnik V en respuesta al anuncio que hizo Fernández.

Según los datos disponibles hasta el momento, “todas las vacunas son eficaces frente a las hospitalizaciones y muertes causadas por el SARS-CoV-2, tanto frente a los linajes que circularon desde los inicios de la pandemia como a las variantes de preocupación, de más reciente aparición”, indicó un reciente informe elaborado por especialistas del Proyecto Argentino Interinstitucional de genómica de SARS-CoV-2 (PAIS) en referencia a variantes como las del Reino Unido o Manaos, entre otras.

Una de las recomendaciones que reciben quienes reciben la dosis es la de no beber alcohol. Sobre esto, Cahn precisa que “la recomendación de no beber alcohol posterior a la aplicación inmediata de la vacuna tiene que ver con no tomar alcohol en cantidad; no hay ninguna otra indicación más allá de eso”.

NO PREVIENE LA GRIPE

Teniendo en cuenta que en Argentina en breve comenzará la campaña de vacunación contra la gripe, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) emitió un comunicado en el que señaló que “es prioritario” recibir la vacuna contra el coronavirus en caso de ser población objetivo.

“Como el turno de vacunación contra el coronavirus la gente no lo puede manejar y esa inoculación la queremos priorizar, hay que intentar espaciar todo lo que se pueda ese turno y el de la vacunación contra la gripe y antineumocócica”, detalló Alejandro Videla, vicepresidente de la AAMR.

“Si este espacio puede ser 14 días como mínimo perfecto. Pero si me acabo de dar la vacuna de gripe y al día siguiente me llega el turno de la de coronavirus, me vacuno igual, porque la distancia entre las vacunas no tiene que ver con que pueda perder eficacia o generar más efectos secundarios, sino con poder monitorear mejor lo efectos adversos, sobre todo de la del coronavirus que en todos los casos tiene una autorización para uso de emergencia”, añadió.

Otra duda frecuente es si puede vacunarse una embarazada o durante el período de lactancia. Sobre este punto, Cahn apunta que hasta el momento “no hay estudios concluyentes para aplicar la vacuna en mujeres embarazadas o en período de lactancia, pero los datos preliminares dicen que son seguras. Por lo tanto, si la mujer embarazada o amamantando es parte de la población objetivo a vacunar, por ejemplo, personal de salud, docente o con factores de riesgo, podría vacunarse consultando con su médico. Pero el embarazo en sí no es una condición que indique la vacuna”.

Por otra parte, Rüttimann indicó que “las personas que son población objetivo de la vacunación y son inmunosuprimidas o están en tratamiento oncológico pueden vacunarse; lo mismo aquellos que viven con VIH, aunque esta condición no implica una indicación en sí porque no se ha comprobado que sean población más vulnerable frente a la COVID-19; en todos los casos se debe consultar con el médico y evaluar costos y beneficios”.

MENOS DEL O,2 por ciento

Al margen de los interrogantes y las explicaciones que brinda la ciencia, hay que decir que menos del 0,2% de las personas vacunadas con primera o segunda dosis fueron notificadas como casos de coronavirus transcurridos por lo menos 14 días de aplicada la primera dosis, de acuerdo a una información brindada ayer por el Ministerio de Salud de la Nación.

La cartera sanitaria elaboró la información para evaluar la ocurrencia de COVID-19 en personas vacunadas en base al análisis preliminar de casos notificados en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) y los datos del Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NomiVac) al 26 de marzo 2021. Ese análisis arrojó que menos del 0,2% de las personas vacunadas con primera o segunda dosis fueron notificadas como casos positivos después de al menos 14 días de aplicada la primera dosis.

Del total de 2.824.344 personas vacunadas con la primera dosis, 4.212 se notificaron como casos de coronavirus, tras al menos 14 días de aplicación, lo que representa un 0,15%. En tanto, de las 650.071 personas vacunadas con ambas dosis, 1.003 se enfermaron luego de los 14 días de la segunda dosis, lo que también significa un 0,15%.

Con respecto a los fallecidos, 15 personas de entre 61 y 94 años murieron luego de la primera dosis (0,0005%) y no se registraron decesos entre aquellas inmunizadas con dos dosis de la vacuna.