Los constructores piden que no se frenen las obras

Ante la posibilidad que se establezcan límites obligatorios a la industria de la construcción en el marco de la pandemia del coronavirus, todos los sectores vinculados a la actividad, como empresarios, contratistas, proveedores y sindicatos, han explicitado reparos a medidas de ese tipo, debido a que la industria cuenta con los protocolos autorizados por las autoridades nacionales, provinciales y municipales, que, según afirman, se cumplen en forma efectiva, en lo referente a transporte de personal, usos de barbijos en obra, distanciamiento obligatorio y desinfección de áreas en obra.

“La industria de la construcción es el sector más dinámico de crecimiento que ayuda a paliar la crisis económica en que nos sumió la pandemia, que cálculos oficiales estiman en una caída del 10 por ciento en el PBI”, dijo Patricio Rodríguez Dacal, presidente Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos Región La Plata.

Para los desarrolladores, “es importante recalcar que desde que se normalizaron las obras tanto públicas como privadas la industria muestra guarismos de crecimiento que muestran la fortaleza del sector y su importancia en el contexto económico nacional”.

En noviembre del 2020 la construcción creció 22,8 por ciento, en diciembre pasado 27,4 por ciento, en enero de este año 23,3 por ciento y en febrero un 18,9 por ciento, todos guarismos respecto a los mismos meses de 2019.

“Esto muestra que es la rama de la economía que más crece en relación a otros sectores como pueden ser el automotriz y productos de manufactura industrial. Estos datos también se constatan con el impulso y crecimiento de las ventas de los insumos básicos que requiera la actividad”, explicaron desde CEDU mediante un comunicado.

Los datos del sector revelan que las ventas subieron respecto a 2020 51 por ciento en pisos y revestimientos cerámicos; 44,1 por ciento en ladrillos huecos; 35,8 por ciento en asfalto; 30,2 por ciento en artículos sanitarios de cerámica; 30,2 por ciento en hierro redondo y aceros para la construcción; 29,3 por ciento en hormigón elaborado; 27,3 por ciento en placas de yeso; 26,6 por ciento en cales; 20,1 por ciento en cemento portland; 13,2 por ciento en pinturas para construcción; 1,6 por ciento en el resto de los insumos (como grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); y 1,3 por ciento en mosaicos graníticos y calcáreos.

“Esta situación afirma que la industria no solo no contagia sino que crece para derrotar a la crisis económica que genera la pandemia. Hay circunstancias que no podemos cambiar, pero sí podemos transformar nuestra actitud ante ellas, y podemos cambiar nosotros mismos. Esa libertad es inviolable e intransferible acerca de cómo compartir responsabilidades. He ahí, entonces, un efecto de la pandemia: a quien prohíbe le pregunta si solo ejerce una vocación autoritaria, y a los demás les inquiere si serán transgresores irresponsables o si ejercerán una libertad verdadera”, explicaron.