El pez por la boca muere: Rial viajó a Miami a inocularse tras criticar al turismo de vacunación

Yanina Latorre, Ángel de Brito, Mariana Brey, Fabián Doman y Marcelo Polino son algunos de los argentinos que, por sus propios medios, viajaron a Miami para vacunarse contra el coronavirus. Una situación que, apenas conocida, causó rechazo de varios sectores, incluidos periodistas “oficialistas”, como fue el caso de Jorge Rial, quien se encargó de defenestrar a los que accedieron a lo que él definió como un “privilegio de castas”.

Pero, como dice el dicho, el pez por la boca muere y el chimentero fue blanco de burlas y críticas tras anunciar, a través de su cuenta de Twitter, que él también viajaría a Miami (ya está allá: anoche no condujo “TV Nostra”) para inocularse contra el coronavirus.

Según dejó en claro, lo que lo terminó de convencer fue la “decepción” que le generaron los dichos de Carlos Zannini -procurador General del Tesoro-, uno de los “vacunados vip” y quien, en las últimas horas, dijo que “no se arrepentía” de haberlo hecho.

“Efectivamente me voy a vacunar a Miami. La espera de un turno era larga y tediosa. Pero se bancaba. Incluso con el enojo de mi familia. Sin embargo la actitud soberbia de (Carlos) Zannini me hizo tomar una decisión que venía evitando: no dejar en manos de los políticos mi salud”, señaló el ex “intruso”.

Y añadió: “Harto de ver cómo se vacunan personas no esenciales y amigos del poder, decidí escuchar las razones y pedidos de mi familia. Soy de riesgo y mi condición cardíaca haría difícil el tránsito de la enfermedad. Me cuidé como pidieron. Me anoté como pidieron. Esperé como me pidieron”.

“Tuve la paciencia de millones de argentinos. Pero ver esa actitud miserable y los pedidos de mi familia terminaron de convencerme. No era lo que quería. Me negué hasta ahora, incluso con el enojo de mi familia. Lo peor es que nosotros tomamos estas decisiones con vergüenza”, tuiteó.

“Sentimos que es un privilegio. Ninguno de esos sentimientos los tienen los que tienen que dar el ejemplo. Ojalá las vacunas lleguen rápido y todos puedan evitar este virus maldito”, cerró.

De “panqueque” en adelante, Rial sólo recibió insultos, críticas y burlas por su actitud. Entre los cuestionamientos no estaba el hecho de que viajara a vacunarse por sus propios medios, sino la militancia que en su momento hizo en contra de los que habían decidido hacerlo antes.

Uno de los que salió a hablar fue su colega, y compañero de canal, Fabián Doman, otro de los que Rial había criticado por hacer uso del turismo de vacunación. Sin rencores, el conductor de “Intratables” aseguró: “Aplaudo que Jorge que cambie de opinión. Me parece muy bien e inteligente, supongo que habrá influido Romina (Pereiro) y me parece bien. Ha privilegiado la salud. Lamento que a mí en marzo haya mucha gente que no me entendiera”.

Incluso, Doman, salió al cruce de una versión que contó ayer Yanina Latorre, enemiga pública de Rial: “Estaría bueno que (Jorge) haga un mea culpa y diga ‘me equivoqué’, porque fue a pedir la cabeza de Doman. Fue como loco cuando él se vacuno. Dijo que no era ejemplo para el canal”.

Pero Doman no se hizo cargo de este rumor. “No me consta”, manifestó el periodista, aunque sí aclaró que “hubo gente que llamó quejándose. No sólo no hice nada malo sino que gracias a Dios mucha gente que está en condición de hacerlo ahora lo está haciendo también”.