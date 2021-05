Detectan otra cepa de coronavirus en el Reino Unido

Una nueva variante de coronavirus, que no sería más peligrosa que las ya conocidas, fue hallada en la región de Yorkshire y Humber, en el Reino Unido, informó hoy el jefe del Departamento de Sanidad de la ciudad de Sheffield, Greg Fell.



"Hemos estado monitoreando la variante VUI-21MAY-01 y estamos gestionando la situación con cuidado, tal y como lo hacemos con todos los brotes", dijo Fell en rueda de prensa.



Señaló que "no hay evidencia de que esa variante sea más transmisible que otras detectadas en el Reino Unido y en todo el mundo, o que las vacunas no funcionen contra esa variante".



El funcionario refirió que hasta la fecha se han registrado 49 casos de la nueva variante, principalmente en Yorkshire y Humber.



Aseguró que las medidas sanitarias aplicadas hasta ahora son suficientes para reducir la posibilidad de contagio.



"Sigan las instrucciones, laven las manos regularmente y lleven mascarillas en espacios cerrados", recomendó Fell, citado por la agencia de noticias Sputnik.



El Reino Unido, que ayer fue alertado por la posibilidad de tener una tercera ola por el ingreso de la cepa india, suma 4,46 millones de casos y 128.000 muertes desde el inicio de la pandemia, según el último parte oficial.