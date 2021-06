Cruces entre Kicillof y un intendente opositor por la vacunación antiCovid

El plan de vacunación en la Provincia fue ayer motivo de cruce entre Axel Kicillof y el intendente de Junín, el opositor Pablo Petrecca, quien le cuestionó al Gobernador el retraso en la aplicación de las dosis antiCovid.

Fue en el marco de la inauguración de una nueva estación de Bombeo, con la visita del mandatario provincial, cuando el jefe comunal pidió públicamente un “trabajo en conjunto” para “dejar grietas y diferencias de lado”, para acelerar el proceso de vacunación.

La observación de Petrecca no fue bien tomada por Kicillof, quien a su turno le replicó que “no discuta lo indiscutible”, señalando que es “un privilegio tener el 40 por ciento de vacunados en el Municipio.

Al responder al intendente opositor, el Gobernador replicó: “Tomo lo que vos decís, de marchar más rápido con la vacunación y la vacunación viene marchando no rápido, rapidísimo”.

“Cuando vienen vacunas, vacunamos, no quiero que se haga discusión con lo que no es discutible, y si no me equivoco acá en Junín tenemos 43 mil vacunados con primera dosis, con 93 mil habitantes y si te fijás como está la región, estamos hablando de más del 40 por ciento de vacunados, lo que es un privilegio enorme”, dijo Kicillof

El choque entre el Gobernador y el jefe comunal de Juntos por el Cambio se profundizó respecto de las obras provinciales para los municipios. En ese sentido, Kicillof subrayó la inversión del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) que la Provincia distribuye entre los 135 distritos y aclaró que, al asignar esas partidas, “nos propusimos no discriminar porque habíamos sufrido mucha discriminación en la etapa anterior”.

Remarcó que “en el planeta no se alcanzó ese porcentaje” de vacunación que “se alcanzó en Junín” y que “se alcanza en la provincia de Buenos Aires”.