Alberto Fernández: “No me van a hacer caer por un error”

Con un discurso encendido y visiblemente enojado, el presidente Alberto Fernández se hizo “responsable” ayer por el cumpleaños de su pareja, Fabiola Yáñez, celebrado en la Quinta de Olivos el 14 de julio del año pasado, cuando la cuarentena estricta por la pandemia de coronavirus prohibía esas y otras reuniones sociales en el país.

“El único responsable soy yo, me hago cargo, doy la cara y me pongo al frente de todo esto”, admitió al inaugurar un centro universitario de innovación en La Matanza, para después arremeter contra la oposición: “Si alguno piensa que me van a hacer caer por un error que cometí, sépanlo: me fortalecen, me generan más fuertes convicciones”.

La filtración de fotos -la semana pasada- de la celebración del cumpleaños de la Primera Dama, durante lo más duro de las restricciones sanitarias desataron un escándalo en plena campaña electoral y provocaron la reacción de la oposición, que pretende iniciar un juicio político contra Fernández.

En ese contexto, el jefe de Estado insistió en que lo suyo “fue un error, lo asumí y pedí disculpas. Pero nunca me van a tener que escuchar pedir disculpas porque cerré el Ministerio de Salud, de Educación o Trabajo. Nunca me van a escuchar pedir disculpas porque me arrodillé frente al FMI y endeudé a la Argentina. En Olivos me encuentro con funcionarios, con gente que me necesita, con amigos, pero no me encuentro con empresarios a los que les doy ventajas y negocios del Estado. Mis hermanos no se benefician con ninguna venta de empresas propia después de que las autopistas aumentan”, disparó en clara alusión a Mauricio Macri.

Y continuó su defensa tras hablar de un “desliz” por la celebración: “Nunca voy a tener que disculparme por hacer un negocio con los parques eólicos. Nunca voy a tener que pedir disculpas por haber creado una mesa judicial para perseguir a los opositores. Nunca voy a tener que pedir disculpas por haber hecho que los espías no ingresen más a los tribunales para presionar a los jueces”.

INVESTIGACIÓN JUDICIAL

El de ayer fue el segundo pronunciamiento de Fernández luego de que el viernes pasado trascendieran las imágenes que mostraban a una decena de personas -entre ellas, al propio Presidente- celebrando el cumpleaños de Yáñez, en la residencia de Olivos. Esa reunión, como se dijo, tuvo lugar el 14 de julio de 2020, cuando en la Argentina regía un decreto con la firma de Fernández que, entre otras restricciones, prohibió las reuniones sociales bajo amenaza de ser sancionado.

El mandatario enfrenta además en la Justicia una denuncia por violación de medidas para impedir una epidemia y abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público que quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 7. La denuncia fue presentada el 28 de julio pasado por dos militantes opositores cuando se difundió el registro de visitas a Olivos durante el confinamiento estricto, y el fiscal Ramiro González decidió avanzar con la investigación, que luego fue ampliada al difundirse la foto del cumpleaños de la Primera Dama.

El descargo que ayer ensayó Fernández llegó luego de que el último viernes admitiera que Yáñez había convocado a “un brindis” a sus amigos el día de su cumpleaños y lamentara “que haya ocurrido” una reunión social que “no debió haberse hecho”. Para la oposición, esas palabras, antes que como un pedido de disculpas, sonaron como una forma de deslindar responsabilidades en la cumpleañera.

El Presidente recogió esas críticas y se despachó en La Matanza: “Algunos leyeron mis palabras sinceras, honestas, de arrepentimiento a su modo. Algunos fueron tan miserables que dijeron que le eché la culpa a mi compañera”.

En tanto, reconoció que se mueve “como un hombre común”, que “a veces” no tiene en cuenta que es el Presidente y debe “dar el ejemplo”.