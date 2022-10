La salida de Gallardo de River provocó una "lluvia de memes" en redes sociales

La salida de Marcelo Gallardo de River sorprendió a los hinchas y a todo el ambiente del fútbol. Con la noticia confirmada, las redes sociales, se expresaron y también lo sintieron de una manera particular.

"Se va Gallardo de River, salgan de twitter que quiero llorar", decía uno de ellos. Otros utilizaron escenas de "Los Simpson" y otras tantas fotos que fueron icónicas en el mundo del deporte.

El ex jugador del "Millonario", As Mónaco, PSG, DC United, es considerado un emblema para la institución de Nuñez. Rápidamente ante su salida, la noticia tomó una gran relevancia y las imágenes alusivas no tardaron en llegar.

