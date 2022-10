Inventar nuevos dólares, el deporte nacional que nunca pierde vigencia

El Gobierno anunció la implementación del “Dólar Qatar”. El objetivo que persigue esta medida es la de incentivar a los turistas a que compren con sus propios dólares y no con los del Banco Central.

Por está razón, la nueva cotización para viajes y compras en el exterior con tarjetas de crédito es de $316,56 al cierre del viernes. Este tipo de cambio resulta del 30% del Impuesto PAÍS, un 45% a cuenta de Ganancias y un 25% a cuenta de Bienes Personales.

El dólar es un elemento fetiche para los argentinos. Como reserva de valor y, cada vez más, como moneda de cambio o unidad de medida. Y como el peso ya perdió 13 ceros desde 1883 a la fecha, la huida hacia el billete verde es una constante, que se profundiza en períodos de crisis pronunciadas.

Así, con las medidas anunciadas por el Gobierno, que encarecen el tipo de cambio para las compras en el exterior ya son más de 10 tipos de dólares con diferentes cotizaciones las que se manejan en el mercado argentino. Aquí una lista con los “nuevos” dólares y los ya vigentes y sus distintos usos:

Dólar mayorista. Cotiza a $151,64. Es el dólar que opera el Banco Central y al que tienen acceso los bancos y las casas de cambio autorizadas. Se utiliza para operaciones entre bancos, empresas y el comercio exterior.

Dólar minorista. Cotiza a $158,28. Es el precio del dólar en los bancos y casas de cambio. Pero los ahorristas no pueden acceder a ese precio, ya que se deben sumar una serie de impuestos adicionales.

Dólar ahorro o dólar solidario. Cotiza a $261,16. Es el dólar al que se puede acceder con un cupo mensual de U$S200 por mes y con restricciones (no lo pueden comprar quienes reciban subsidios o quienes hayan percibido asistencia del Estado durante la pandemia). Su valor surge del precio del dólar minorista más un 30% del impuesto PAIS y un 35% de adelanto del impuesto a las Ganancias.

Dólar libre, blue o informal. Cotiza a $292 en nuestra Región y $290 en CABA y surge de las ventas que se realizan fuera del circuito regulado del mercado de cambio oficial.

Dólar turista (con cupo). Cotiza a $276,99 y es el que se puede utilizar para realizar compras en el exterior con un cupo de hasta U$S300 mensuales. Su valor surge del precio del dólar minorista más un 30% del impuesto PAIS y un 45% de adelanto del impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales.

Dólar turista sin cupo o dólar Qatar. Cotiza a $316,56 y es el que se implementó a partir del pasado miércoles para realizar compras en el exterior cuando se supera el cupo de hasta U$S300 mensuales. Su valor surge del precio del dólar minorista más un 30% del impuesto PAIS, un 45% de percepción de adelanto del impuesto a las Ganancias y un 25% adicional de adelanto del impuesto a los Bienes Personales.

El “dólar Qatar” adoptó ese nombre por el Mundial Qatar 2022 que se jugará en el país del Golfo Pérsico, y que ya genera muchas expectativas en hinchas argentinos que pretenden viajar para ver los partidos de la Selección nacional.

Dólar Coldplay o recitales. Cotiza a $200. Es para las productoras que traen artistas internacionales o deben pagar derechos internacionales (por ejemplo por obras de teatro) y que pueden acceder a las divisas a un costo de $200, ya que al tipo de cambio oficial se le adiciona un 30% del impuesto PAIS.

Dólar Netflix. Cotiza a $243. Por el momento, los consumos en plataformas de streaming (como Netflix, Spotify, Amazon Prime, HBO, Disney Plus y Amazon) no se verán afectados por la implementación de dólar turista. El precio de esto dólar se compone del valor del dólar oficial más un 8% de impuesto PAIS, 21% de IVA y el 45% de anticipo por el impuesto a las Ganancias, según Infobae.

Dólar Lujo. Cotiza a $316,56 y se aplica para la compra de bienes como vehículos de alta gama, jets privados y pequeños aviones, embarcaciones de uso recreativo, bebidas alcohólicas premium, relojes, piedras preciosas, máquinas tragamonedas y máquinas para minado de criptomonedas.

Dólar Tecno. Es un tipo de cambio diferencial para las empresas que exportan servicios del conocimiento. Tienen que realizar una inversión directa que no podrá ser inferior a los U$S3 millones. Pueden estar exceptuadas de liquidar divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) de hasta un importe equivalente al 20 % de las divisas que pudieran ser ingresadas en concepto de inversión extranjera directa.

Dólar MEP. Cotiza a $299,04. Es uno de los llamados dólares financieros. Su cotización resultad de realizar una compra en pesos y su posterior venta en dólares a través de bonos: al vender el bono comprado en pesos, se obtiene el valor del bono revendido en dólares

Dólar Contado con liquidación (CCL). Cotiza a $312,89. Es una operatoria que se puede realizar tanto con bonos como con acciones que tengan cotización en la Argentina y en el exterior. Para poder realizar esta operatoria se necesita una cuenta en Argentina y una cuenta en el exterior. Para calcular la cotización del Dólar CCL se dividen los pesos invertidos para la compra del título o la acción por los dólares recibidos en el exterior.

Dólar Cripto. Es la cotización que se maneja al comprar criptomonedas a través de billeteras virtuales. Se aplica solo a las criptomonedas que se conocen como stablecoins cuyo valor está atado al dólar estadounidense.

Dólar Soja: es el dólar mayorista del Banco Nación, de 158,28 pesos, menos el pago de las retenciones, lo que da un dólar cercano a los 100 pesos.

CÓMO EVITARLO

Para evitar pagar el dólar Qatar, el primer dato a tener en cuenta es que el recargo del 25% solo se aplica en consumos mayores a los 300 y es un monto que se actualiza por mes por lo que vuelve a cero en cada primero.

El límite impuesto de los 300 dólares es contabilizado por persona. Por lo que en los grupos familiares, es conveniente dividir los gastos para no superar esa cifra de forma individual y evitar el nuevo impuesto. Además, los bancos no pueden conocer los gastos de otras empresas. Es decir, es conveniente dividir los gastos con diferentes tarjetas, siempre y cuando no se superen los 300 dólares.

Aquellos que sí deban pagar el reintegro del 25%, deben tener en cuenta que el mismo se realiza a cuenta de Bienes Personales. Por ende, quienes no paguen este impuesto y hayan tenido que pagar la nueva percepción, podrán solicitar su devolución de acuerdo a lo que dictamina el Régimen de Devolución de Percepciones previsto en la RG (AFIP) 4815. No obstante, el mismo lo podrán realizar recién a partir del 1º de enero del siguiente año en el que se aplicó el recargo.