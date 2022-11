Donde Wanda pone la foto, pone la…

Wanda Nara fue noticia este domingo tras su debut en el Bailando con las estrellas en Italia y además por un inesperado reencuentro: se volvió a ver con su ex marido, Maxi López, de quien se separó en 2013. Y la foto que publicó para mostrarlo puso en marcha una nueva ola de rumores, de esos que la tienen como gran protagonistas desde hace tiempo y que tan bien domina.

La empresaria reposteó la imagen que subió su hijo en sus historias y causó gran sorpresa. Todo muestra que la relación entre los dos mejoró en el último tiempo tras aquella escandalosa separación hace 9 años. Y la sumatoria de “pruebas” que ella va “dejando en el camino” permiten, cómo mínimo, confirmar que se siente cada vez más cómoda en el vínculo que mantiene con él por la crianza de los hijos que comparten.

Hace unos días, Maxi López comentó buena onda una foto de Wanda en el reencuentro con sus hijos: "La mejor medicina", indicó el ex futbolista en la imagen que subió la rubia. Y ella, al hablar de sus relaciones pasadas, dijo también que “ahora siento que amo a Maxi”, no en el sentido literal sino en una explicación un tanto rebuscada que dio y que fue vista como un acercamiento de ella. ¡Guarda!, porque donde ella pone el ojo, pone la bala. O más acorde a estos tiempos, cuando sube una foto con alguien, siempre quiere significar algo, porque no hace nada al azar.

Cada vez más lejos de Mauro Icardi, Wanda decidió dejar al descubierto que su relación con Maxi López pasa por su mejor momento. El exmatrimonio volvió a mostrarse junto y esto se da luego de la escandalosa separación entre la empresaria y el jugador del Galatasaray, y de los coqueteos de ella con L-Gante, que espera reencontrarse con ella los antes posible en el país, o donde sea.

Una foto en Instagram compartida por Valentino López muestra juntos a Wanda, Maxi y los hijos que tienen en común. El debut del hijo mayor en el equipo turco consiguió que Maxi viaje a Estambul y eso propició una foto familiar después de varios años de enfrentamientos. La imagen fue replicada por la propia Wanda en su Instagram y muestra a todos los hijos de la mediática, incluidas las nenas que tuvo con Mauro, junto a Maxi.

Wanda debutó en “Ballando con le estelle”, el certamen de baile que se transmite por la televisión italiana. Junto a su bailarín Antonio Berardi recibieron el puntaje más alto por parte del jurado. La hermana de Zaira deslumbró en la pista con una seductora coreografía de la bachata “Te perdiste mi amor”, de Thalía con Prince Royce, que bien podría ser interpretada como una indirecta para Mauro ya que su letra expresa: “Saliste a buscar y no sabían igual esos besos que yo te entregaba”.

Con todo esto, Maxi López, pasó a acaparar la atención de la rubia, al menos por un rato, o hasta que nuevas selfies destaquen a otro. Quién sabe...