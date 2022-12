El desesperado pedido del diputado Buryaile porque no consigue un medicamento para su hijo con parálisis cerebral

Mi hijo con parálisis cerebral toma 12 pastillas de este medicamento por día. No se consigue, no hay en farmacias de CABA ni droguerías hace 2 meses no tienen stock, le queda solo para 5 días más, si alguien tiene en existencia, me manda un DM, estaré eternamente agradecido 🙏🙏 pic.twitter.com/wVZb16wxRK