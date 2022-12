El PJ ante el desafío de cambiar el paradigma que rigió durante una década

Desde que Cristina Kirchner se bajó de la próxima pelea electoral, el peronismo viene actuando una obra política cuyo argumento sería: todos están viendo cómo llenar ese vacío de candidatura, que en verdad nunca había sido confirmada. Gobernadores, sindicalistas, intendentes del Conurbano transmiten un aparente estado de debate interno, que buscaría confirmar si la vicepresidenta también renunciará a su centralidad en las decisiones y, sobre todo, determinar un nombre posible para la candidatura a la Casa Rosada.

Hasta ahora, en la foto actual que arroja este fin de año, la verdad es que nadie quiere ser candidato presidencial del justicialismo. Por eso la discusión interna casi que cae en abstracto.

El único que ha sugerido una posible candidatura para suceder a Alberto Fernández, es él mismo. Siempre ondulante, diciendo a veces que no piensa en la reelección y a los dos días afirmando lo contrario, el Presidente se propone ahora como el mascarón de proa de una ofensiva para que el justicialismo conserve el poder. Fue el miércoles, en un acto donde recordó sus tres años de gobierno. Parece olvidar Alberto que para hacer eso se necesita de un liderazgo que hoy no tiene porque se lo niega el propio peronismo.

El intento de revivir con fuerza propia la liga de gobernadores del PJ, que se juntó hace pocos días con varios popes sindicales nacionales, dejó un par de certezas:

- Una: no hay ninguno de ellos que dé ese paso al frente; que diga “voy yo”. Al revés, la mayoría de los mandatarios ya decidió ir por su reelección en las provincias, previo desdoblamiento electoral respecto a las fechas nacionales, y algunos incluso apelan a artilugios vetustos, como la re implementación de la nefasta ley de lemas allí donde se había derogado, para asegurarse no perder el poder ante la posibilidad de descontentos provinciales por la maltrecha economía nacional.

-Dos: los gremialistas sólo están preocupados porque, esta vez sí, las listas legislativas del PJ contemplen en lugares “salibles” a representantes de los sindicatos que no están alineados con Cristina. O sea, lo contrario de lo que ha sucedido las últimas veces, cuando la lapicera de la vice sólo incluyó sindicalistas abiertamente kirchneristas. En un segundo plano aparecería la preocupación de “poner” un Presidente.

El contexto actual de adversidad electoral para el PJ tampoco ayuda a que se destilen ganas de querer ser. Es un condicionante que cambiaría si la economía mejorara y se convirtiera no en un peso, como ahora, sino en un factor que ayude a traccionar votos. Pero en verdad, las proyecciones no son buenas: si no se contiene la inflación, mejora el consumo, se aleja el fantasma recesivo por una contracción económica y no baja la pobreza (arriba del 50% si no se contaran los planes sociales), se le haría cuesta arriba a cualquier candidato.

Y si, eventualmente, se pudiera arreglar todo lo anterior el sistema peronista ya descuenta que el postulante inevitable debería ser el ministro Sergio Massa. Gobernadores, sindicalistas, intendentes le prenden una vela a eso. El de Tigre juega a que se retirará por un tiempo luego de la alta exposición actual, en supuesto acuerdo con su familia. En el PJ, tal vez porque lo conocen mucho o porque creen que su figura podría reunir un consenso de todas las tribus internas que hoy no existe, se permiten dudar de su palabra.

En todo caso, el peronismo parece buscar respuesta a una pregunta: antes estaba claro que sin Cristina no se podía pero sólo con ella no alcanzaba. Al cabo de tres años de Fernández y luego del “renunciamiento” de la vice, ¿se puede sin ella? Porque, hasta ahora, aquel vacío que dejó su corrimiento no hizo más que amplificar la ausencia de candidatos peronistas con apoyo dentro del partido y también en el electorado y la imposibilidad de resolver cómo encontrar un nombre. El kirchnerismo se relame: en cierta forma, por el momento, se está revalidando el rol de la vicepresidenta.

Para el politólogo Lucas Romero esto indicaría que Cristina mantiene su cuota de influencia suficiente, su peso específico para imponerse como gran electora del PJ una vez más, en base al 20 o 25% de núcleo duro hiper leal del electorado que cantan las encuestas. Algo así como la persistencia de aquella idea de que sin ella no se puede.

En esa línea, el desafío para este peronismo indefectiblemente atado a la evolución de la economía es encontrar el camino para cambiar ese paradigma que ha venido rigiendo su vida interna desde hace más de una década.

La verdad es que nadie quiere ser candidato presidencial del justicialismo