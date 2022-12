Tragedia en España: seis muertos por la caída de un micro a un río en Galicia

➡️O delegado, @jose_minones, está en permanente contacto coas Forzas e Corpos de Seguridade para coñecer as novidades do rescate



🔴A Delegación do Goberno en #Galicia traslada o seu pésame a familiares e amigos das vítimas do accidente pic.twitter.com/s8BFcHjPkm