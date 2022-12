“Con los estruendos siento que se viene el fin del mundo”

Un joven enciende un petardo lo arroja y corre a refugiarse. Sus familiares aguardan en silencio hasta que se produce el estallido que despierta la alegría, aplausos y gritos de emoción, un nuevo año llegó. Al mismo tiempo que ellos celebran en la casa de enfrente la situación es diferente. Los minutos previos a las doce se viven con tensión, tíos, primos y abuelos acompañan a los padres a que se encierren en el baño con su pequeño hijo, que ni bien comiencen los ruidos de las celebraciones pasará por un momento de verdadero terror.

Esa escena se vive en cientos de hogares en los que habitan personas con autismo, donde sus familias se preparan para lo peor cada vez que se aproximan las fiestas de fin de año. Es que si bien desde hace algunos años se comenzó a tomar conciencia sobre lo que la pirotecnia sonora produce en algunos grupos, esto aún no se vio reflejado en la manera de festejar.

En ese marco en las últimas semanas bajo la consigna “más luces, menos ruidos” el Concejo Deliberante de La Plata sancionó una ordenanza que prohíbe el uso de bombas de estruendo y pirotecnia sonora, con multas de hasta medio millón de pesos para quienes incumplan con la normativa. De esta manera además de prohibir la venta de estos elementos a los menores de 16 años, los impulsores del proyecto invitaron a todos los vecinos a celebrar de una forma menos violenta y más amena con todas las personas.

El dolor en primera persona

Ante esto Ian Moche un influencer platense de 10 años que cuenta con más de 100 mil seguidores en su cuenta de Instagram y que se define como un “niño autista que habla de autismo por todo el país”, detalló los momentos de terror que vivió durante las fiestas a lo largo de su corta vida.

“Los estruendos me hacen muy mal y esos ruidos me generan dolor, además la paso muy mal debido a mi hipersensibilidad sensorial”, señaló Ian pero el no es el único que sufre esto ya que “no solamente me hace mal a mi sino a los ancianos, a los animales, al medio ambiente y a los ex combatientes de Malvinas”.

Es habitual en estas fechas ver a perros perdidos que asustados por los fuertes ruidos corren desorientados por las calles, es algo que se ha naturalizado y muchos saben el daño que les provoca. Pero en otros grupos las consecuencias no son tan conocidas, ese es el caso de los ex combatientes, muchos sufren de cuadros de estrés pos traumático y los fuertes ruidos pueden llevarlos a recordar los momentos en los que estaban al frente de batalla.

Pero cada persona exterioriza ese proceso de diferentes maneras, en su caso Ian contó que en el momento en el que todos están reunidos afuera observando fascinados las luces que se dibujan en el cielo, él está encerrado porque “la paso mal, me pongo a llorar y tengo berrinches” afirmó.

¿Pero por qué le produce esto? La explicación es sencilla, para él no son ruidos y ya, sino que lo vive como si fuera algo cien por ciento real lo que se torna una verdadera pesadilla. “Con los estruendos siento como que se avecina el fin del mundo o que es una guerra terrible, que no se cuándo se va a terminar. Me hace doler y sufrir mucho. Siento que me quieren romper los oídos, pienso cosas terribles, la paso muy mal”, sostuvo Ian.

Mientras que la tradición de celebrar siga ligada a la explosión de bombas de estruendo y pirotecnia tanto la familia de Ian como la de otros chicos tienen que optar por medidas que ayuden a aislar y alejar lo más posible a sus hijos de estos ruidos. Es ahí donde entran en juego artículos como audífonos y los cuartos más pequeños y recónditos de cada casa, pero Ian ya no quiere esto para él, ya que como dijo “pasé años nuevos y navidades encerrado en el baño, la verdad no la paso muy bien”.

Por todo esto, este año Ian encabezó junto a distintas organizaciones la campaña “más luces, menos ruidos” en la que mediante un video le pidió a todo su “querido país” que cambie la manera de celebrar “quiero que todos festejen así” dijo encendiendo una vela y agregó “para que todos nosotros disfrutemos de las fiestas y dejemos de utilizar esto” sentenció al quitarse unos auriculares que aíslan el sonido.

Los primeros frutos comenzaron a verse, el propio Ian confirmó que “cada vez hay menos pirotecnia”, pero a pesar de esto en la víspera de fin de año intensificaron la difusión. Es que “en año nuevo hay mucha más pirotecnia que en navidad” consideró y agregó “por eso estamos haciendo esta campaña que se está profundizando cada vez más y está siendo cada vez más viral”, para que él y tantos otros más puedan disfrutar las fiestas en paz.

