La fiscal le apuntó al patrimonio de Melazo

La ronda de alegatos por el juicio contra el exjuez de Garantías, César Ricardo Melazo, y otras ocho personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada a cometer robos, liberar zonas y encubrir delitos junto a policías, barrabravas y funcionarios judiciales, se reanudó ayer al mediodía, después de que uno de los imputados que se había ausentado del Fuero Penal pudo ser capturado.

Carlos Aníbal Barroso Luna aseguró que “no se fugó”, sino que había ido a asistir a su madre que sufre de diabetes. “Estaba deshidratada y la fui a asistir. Yo mandé audios y fotos al celular oficial avisando que me iba. Yo no me fugué”, manifestó entre lágrimas y ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2.

Vale recordar que el imputado había llegado excarcelado al debate. Por ese motivo, los fiscales de juicio Mariano Sibuet y Victoria Huergo solicitaron la formal detención hasta la finalización del debate oral, por entender que existen riesgos procesales, medida que fue avalada por el Tribunal.

Tras la reanudación del cuarto intermedio, el primero en tomar la palabra fue Sibuet, quien aseguró que después de escuchar las grabaciones de llamadas telefónicas y mensajes entre los imputados “se corroboró la existencia de una asociación ilícita, quedando acreditada por la periodicidad y habitualidad de trato entre los miembros que la integran, y su permanencia. Da cuenta de la indudable conexión entre cada uno de ellos y los intereses impactan en el de los demás”.

Patrimonio “flojo de papeles”

Al final de la jornada, la fiscal Huergo -especialista en análisis patrimoniales- intentó demostrar que la finalidad de esta banda era netamente “económica”, y que los fondos recaudados fueron el resultado de “variadas actividades, tales como la comercialización de estupefacientes, los delitos vinculados con el despojo de propiedades, fraudes, robos y mucho más”.

“Nadie delinque para enterrar el dinero en el jardín. La riqueza se exterioriza con el goce”, sostuvo.

La funcionaria mostró videos que daban cuenta los bienes patrimoniales de César Melazo. Las imágenes, las cuales fueron recolectadas de la página web de EL DIA con fecha del 24 de agosto del 2018, pertenecen a un allanamiento en una quinta de Gorina, ubicada en 145 y 480, donde había autos de alta gama, tales como un Mercedes Benz GLA 250 del 2015; dos camionetas Toyota Hilux 4x4; un cuatriciclo, marca Can-am 250 y un vehículo Mercedes Benz Smart ForFour. Según la fiscal, todos estos bienes “están fuera del alcance de un simple funcionario judicial”.

Además, Huergo expuso mediante diapositivas una serie de maniobras presuntamente fraudulentas entre Melazo y familiares. “Hubo una necesidad de simular estos fondos dentro de su núcleo familiar y el empleo de figura societarios”, asegurando que auspiciaron de “testaferros” y añadió que esas operaciones “no resistirían ninguna declaración jurada”.

Ellos son “el retiro de efectivo por la suma de $2.600.000 por una familiar que sólo está registrada como monotributista categoría A, otro retiro de la sociedad Cantaros S.R.L. por $3.600.000”, explicaron. En tanto, “en julio de 2018 se adquirió divisas en el banco Santander Río por un total de U$S 10.000 a nombre de Melazo”, agregaron.

También exhibió todos los viajes al exterior realizados entre el 1996 y 2017, donde registró más de 40 viajes a destinos como Uruguay, Colombia, España, Estados Unidos, Paraguay, Brasil, Chile, Italia, Panamá y Alemania, entre otros.

Toda la información patrimonial está acumulada en seis anexos documentales, incorporados al juicio para su lectura.

El debate se reanudará el próximo 13 de diciembre, con los alegatos de los abogados de la familia de Juan Farías.