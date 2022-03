Mesa judicial: no declaró un exfuncionario de la AFI

Un ex funcionario de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se negó a declarar ayer, en la causa que investiga el armado de una “mesa judicial” bonaerense para impulsar denuncias contra dirigentes gremiales, y sólo confirmó haber estado en una reunión donde se trató el tema el 15 de junio de 2017.

Se trata del ex jefe de gabinete de la AFI, Darío Biorci, quien se presentó ante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak y se negó a declarar en la causa.

Biorci sólo expresó en la audiencia que estuvo en la reunión en el Banco Provincia el 15 de junio de 2017, en la que según la causa se trató el impulso de denuncias contra el gremialista Juan Pablo “Pata” Medina y pidió que esa afirmación constara “en actas”.

El ex funcionario de la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en la AFI se negó luego a declarar y tampoco dejó escrito de descargo en el juzgado.

Biorci fue el primer ex miembro de la AFI indagado en la causa.

La ronda de declaraciones seguirá la próxima semana con el exdirector de contrainteligencia de ese organismo Diego Dalmau Pereyra y el exdirector de Asuntos Jurídicos Juan Sebastián De Stéfano, quienes ya fueron relevados del deber de guardar secreto.

La indagatoria de Biorci, cuñado de Silvia Majdanali, ex subjefa de la AFI, había generado expectativa para saber qué explicación podía dar sobre en qué rol estuvieron los agentes en esa reunión. La sospecha judicial es que en el armado de causas a Medina la AFI tuvo participación ya que el sindicalista es una de las personas que fue espiada ilegalmente junto a funcionarios kirchneristas y de Juntos por el Cambio durante esos años, lo que se investiga en otra causa.

Pero Biorci se negó a declarar y solo reconoció que estuvo en la reunión. El ex funcionario no presentó un escrito. Esa fue la estrategia que tuvieron el resto de los acusados que fueron indagados: se negaron a contestar preguntas e hicieron su descargo por escrito. Todos negaron haber orquestado causas contra Medina, dijeron que había una grave problemática de amenazas y extorsiones de parte de la UOCRA de La Plata y que no sabían que en la reunión había agentes de la AFI.

En la causa se investiga si funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, empresarios y agentes de la AFI armaron causas judiciales contra Juan Pablo Medina. Así quedó registrado en un video grabado -y hallado en diciembre pasado en la agencia de inteligencia- de la reunión en la sede porteña del Bapro.