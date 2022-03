En medio de tires y aflojes: el Gobierno evalúa cambiar el acuerdo ante el riesgo de que caiga en Diputados

El oficialismo y la oposición negocian un cambio de último momento que evite la caída del acuerdo con el Fondo en la Cámara de Diputados. En Juntos por el Cambio, no obstante, conviven diferentes posiciones en cuanto a la reformulación del tratado pero en algo coinciden las partes: sólo están dispuestos a votar el endeudamiento y por eso pretenden que se reescriba el articulado quitando los anexos con el denominado “plan económico de Guzmán” y en todo caso, se autorice al gobierno a “coordinar” metas con el organismo multilateral de crédito. La resistencia a votar en favor del plan del gobierno que se incluye en el proyecto de aprobación con el FMI crece porque muchos líderes de la oposición consideran que encierran un aumento de impuestos desmesurado y sin que haya siquiera mención a la reducción de gastos que consideran electoralistas. Otra cuestión objetada que subrayan es que todos los días el oficialismo acusa a la oposición de todos los problemas mientras se le pide que acompañe al Gobierno en la adopción de medidas que pueden ser impopulares en tanto el Kirchnerismo se reserva el papel de objetar el plan Guzmán con la pretensión de que en su fracaso quede comprometida la oposición.

Al cierre de esta edición, el presidente Alberto Fernández evaluaba con el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, la posibilidad de modificar el proyecto que desde el lunes se viene debatiendo en el plenario de comisiones de Presupuesto y Finanzas. El diputado le hizo llegar las propuestas de JxC y de los bloques minoritarios para poder discutir una eventual enmienda al proyecto y garantizar hoy un dictamen de mayoría que le permita mañana poder llevarlo al recinto.

Interna

La interna oficialista no sólo se registra en el rechazo del kirchnerismo y diputados aliados al proyecto. El ministro Guzmán no está de acuerdo con un eventual cambio a la iniciativa y ha dicho que los artículos 1 y 2, que habilitan la refinanciación de la deuda y las metas económicas, respectivamente, no se pueden “escindir”. En el Palacio de Hacienda, asimismo, había cierto malestar con Massa dado que el fundador del Frente Renovador se comunicó en las últimas horas con el staff del Fondo para dar tranquilidad sobre la marcha de las negociaciones legislativas.

Pero el ruido más sonoro hacia dentro del Frente de Todos es la cerrazón del kirchnerismo y de bloques aliados -ayer pegó el faltazo al plenario de comisiones el diputado Hugo Yasky, que debía exponer como titular de la CTA de los Trabajadores- y por eso el oficialismo está necesitado sí o sí del apoyo opositor para lograr la media sanción en la sesión prevista para el jueves o el viernes próximo.

Desde José C. Paz, Alberto Fernández azuzó al sector “mayoritario” del Frente de Todos, como gusta decir la senadora ultra K Juliana Di Tullio, que “este es mi primer mandato” dando a entender su interés en competir por la reelección, en 2023. Luego, en un reportaje televisivo, envío “un mensaje a la oposición y a los compañeros propios” que aún dudan en acompañar el entendimiento por la deuda.

Esta incertidumbre fue la que llevó a Massa a acelerar las negociaciones con los espacios opositores, con los que se reunió en tres ocasiones durante la víspera. Es que hoy el oficialismo podría sacar un dictamen pero no tendría los votos asegurados para darle aprobación en el recinto. Por eso parece inevitable su ulterior modificación.

En el oficialismo reconocían anoche que se busca una solución “unificada” que permita conciliar intereses del FdT y de los bloques opositores.

Advertencia

El vicepresidente de la comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (PRO) advirtió hacia el mediodía de ayer que “si no hay cambios vamos con un dictamen de minoría en el que solo autorizaremos la financiación, tal como nos habilita el artículo 75 de la Constitución. No podemos hacernos cargo de la mala política económica de Guzmán”. Traducido: en la oposición no quieren el default pero tampoco quedar pegados a un eventual ajuste y suba de impuestos que implemente el Ejecutivo.

Varias posturas

En el seno de Juntos de Cambios conviven varias posturas en consonancia con la interna a la que tampoco escapa la coalición opositora: pedir un solo artículo que autorice el endeudamiento como sugiere la Coalición Cívica o bien incluir una “cláusula social” que rechace la suba de impuestos, como promueve el bloque Evolución de la UCR. El PRO, en tanto, es el espacio que mayor dureza ha expresado en cuanto a la posibilidad de llegar a un acuerdo con el oficialismo.

Desde la presidencia del interbloque de JxC, a cargo de Mario Negri, han propuesto como solución salomónica reemplazar el antipático artículo 2 por una frase que faculte al Ejecutivo a “coordinar metas con el FMI” sin incluir una letra del plan económico que, a su entender, hizo incluir el timonel de Hacienda.

“El problema es el ego de Guzmán” azuzaban algunos legisladores de la oposición sobre la pretensión de incluir en el proyecto los anexos con el programa económico del gobierno que, aseguran, en ningún momento exigió el staff del organismo de crédito multilateral.

Hoy se sabrá finalmente si el oficialismo aceptará alguno de los cambios propuestos. A la mañana habrá una reunión informal del mayor interbloque opositor y desde las 13.30 volverá a sesionar el plenario de comisiones en el anexo C de Diputados en busca de un dictamen. En paralelo, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunirá vía zoom, en una sesión que promete chispazos.

El titular del radicalismo, el jujeño Gerardo Morales, ayer fue el único gobernador opositor que participó de la reunión de comisión: “Algunos halcones me pegan”, sentenció en un mensaje hacia la propia interna opositora. No sólo respaldó el acuerdo sino que lo tildó de fundamental para el desarrollo de una planta termo-solar y una fábrica de baterías, con financiamiento chino, en Jujuy. Cerró su discurso con tres frases: “No caer en el default, honrar la deuda y actuar con responsabilidad”. Hubo aplausos de legisladores radicales y del oficialismo pero no de representantes del PRO.

Hoy se sabrá finalmente si el oficialismo aceptará alguno de los cambios propuestos