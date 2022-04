Carrió criticó a Macri por la foto con Trump

La relación entre Mauricio Macri y Elisa Carrió bascula entre el amor y el desencanto. Y ayer, la líder de la Coalición Cívica salió a criticar duramente al ex presidente al afirmar que la foto que se sacó hace unos días con Donald Trump le dio “vergüenza”.

“No sé si Macri es republicano y democrático. La foto con Trump me mató”, disparó Lilita.

Desde su chacra de Capilla del Señor, Carrió volvió al ruedo y también cuestionó al gobierno nacional y a Cristina Kirchner.

“El peor golpe para Cristina Kirchner es que vaciaron la educación argentina al servicio de la ideologización. Lo mataron a Sarmiento. Mataron todo el contenido y pusieron consignas fascistas. Cuando se educa con consignas, el chico lo único que hace es no pensar. El problema es que se puede adscribir a cualquier consigna. En consecuencia, los jóvenes educados por Cristina votan a Milei. Ella les vació la cabeza para que sigan su consigna y hoy esa consigna es Milei. Es la trampa histórica de una Nación que no tiene destino si no reformula su educación y su pensamiento”, indicó.

De todas formas, Carrió se pronunció por discutir algunas de las propuestas que viene planteando el economista libertario.

En otro tramo de una serie de reportajes que brindó, Carrió se refirió al jefe de Gobierno porteño y aspirante presidencial, Horacio Rodríguez Larreta. “Mi relación con él es bárbara, pero yo le dije la verdad, que el “ni” no es un camino. Pero no es cierto que esté enojada. El no tenía confianza con el tema de apoyar el acuerdo por la deuda y fue la Coalición Cívica la que planteó que no había que tener una posición neutral”.

Respecto de la interna en el gobierno nacional, Carrió dijo que “van a seguir peleándose y se van a unificar el año que viene a través de otro candidato. No me interesa eso. Desde la platea veo con enorme tristeza el final de su vida política”, señaló en referencia a Cristina Kirchner.

Carrió sostuvo que “hay que sostener las instituciones. Fue muy importante lo que pasó con la Magistratura porque finalmente Cristina, aunque trampeó, tuvo que obedecer a la Corte Suprema y designar a un consejero desde el Senado de acuerdo a la ley vigente. El máximo tribunal está funcionando, las cámaras también. Esto demuestra que las buenas instituciones pueden bancarse un pésimo presidente como Alberto Fernández. Debemos bancar hasta que haya una elección”.