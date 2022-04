¿Venganza?: la noche que Ventura casi atropella a Rial

¿YO NO FUI? VENTURA DICE QUE TENÍA PASO Y QUE EL QUE SE CRUZÓ FUE RIAL

Podría haber sido un escándalo, con mil versiones que hablarían de “venganza” o hasta de “karma”, y también podría haber terminado con uno en el hospital y otro en la comisaría. Sin embargo, sólo quedó en una anécdota que podría titularse como la noche en que Luis Ventura casi se llevó puesto a Jorge Rial.

En las últimas horas se conoció la sabrosa noticia del casi accidente que protagonizaron los ex amigos y compañeros de “Intrusos en el Espectáculo”, y fue uno de ellos el que lo confirmó en diálogo con Pía Shaw para “El Ejército de LAM” (América).

Consultado por este rumor, Ventura no anduvo con vueltas y contó que sí, efectivamente. La situación sucedió hace algunos sábados cuando casi pasó por arriba a Rial con quien, tras más de 15 años de trabajo compartido, terminaron a las patadas, enemistados por diferentes circunstancias de la vida.

En este sentido, el presidente de Aptra se animó a bromear penseo qué hubiera pasado sí: “Imagínense lo que hubiera pasado si me lo hubiera llevado puesto a Rial. Yo terminaba en la comisaría, y él en un hospital. ¡Todo lo que hubieran publicado y dicho del incidente!”.

Claro que estarían los que hablarían de “venganza” o hasta “karma” por la forma en la que Rial echó como un perro a Ventura (tras conocerse que le pidió un aborto a la madre de su hijo más chico) pero se trató de “una cosa cotidiana”, algo que pasa todo el tiempo “ciclistas, motoqueros y con peatones”.

Según contó el episodio ocurrió sábados atrás cuando, por un viaje programado, Ventura se quedó hasta la madrugada del domingo en el canal del cubito multicolor para grabar un episodio de “Secretos Verdaderos”, el envío chimentero que conduce los fines de semana por América.

“Salí tipo 1 de la mañana rajando para comerme alguna pizza y meterme en el domingo. Agarro Fitz Roy derecho, antes de llegar a Gorriti hacia Cabrera, una esquina muy oscura. Iría a 40km/h, y cuando voy a doblar por Cabrera me aparece sobre el parabrisas sobre un costado, detrás del parante izquierdo del coche, me aparece un señor muy bien empilchado con un ambo oscuro y chaleco, como que acelera para cruzar viniendo yo”, le contó en un detallado audio Ventura a la panelista del programa que conduce Ángel de Brito.

“iba a bajar la ventanilla para mandarlo al rábano”

La situación, que sorprendió a propios y ajenos, siguió así: “Clavé los frenos, no me lo llevé puesto. Iba a bajar la ventanilla para mandarlo al rábano. Aunque siempre la prioridad la tiene el peatón, pero yo llegaba con amplia anticipación a la esquina. Y cuando miro, las mismas luces del coche iluminan el rostro de la persona y me doy cuenta de que era Jorge Rial”.

Quizás porque era él, y para evitar un mal mayor, Ventura no bajó la ventanilla ni para putearlo ni para saludarlo, como cualquiera hubiera esperado, y explicó por qué: “Yo tenía otros autos que venían detrás, y si frenaba paraba todo. Era tarde y me quería ir a dormir”.

En otra nota, Ventura contó que cree que Rial, que tras el episodio “puso cara de fastidio”, no se dio cuenta que era él.

Semanas atrás, había sido Rial quien se refirió a Ventura al decir que no siente necesidad de sentarse a tomar un café con él. Parece que pasó mucha agua bajo el puente y todavía hay espinitas clavadas en los corazones de los dos. ¿Se amigarán alguna vez?