VIDEO. Arjona y su desconcierto: una fan se desnudó en un show y él se olvidó la letra

Un increíble suceso le ocurrió a Ricardo Arjona mientras brindaba un show en Miami, ya que una mujer hizo topless en medio del público. El momento no pasó desapercibido por el cantante, quien se terminó olvidando la letra de Desnuda. El video fue compartido por la propia mujer en redes sociales y se mostró orgullosa de lo que hizo.

"Mi momento, mi instante y hacerlo confundirse. Ufff. Ya, no más que me reviento de emoción", señaló. Si bien la fan se cubrió con sus brazos, Arjona quedó sorprendido y tenso, algo que se notó cuando se olvidó la letra. A su vez, la mujer detalló que su esposo la acompañó y que le dio el ok para el acto.

Y continuó: "Ayer fueron mis pechos, pero mañana es un cambio financiero para mi familia, o cualquier decisión, que tenga las agallas para tomar. Sé que tengo el apoyo de mi esposo y no me importa un bledo el que dirán". También agregó que al concierto fueron su suegra, su cuñado y un primo. Y cerró tajante ante las críticas: "Que me quiten lo bailado que lo vivido no me lo va a quitar nadie".