En medio de la tensión cambiaria, Alberto le apuntó al campo: "Guardan 20 mil millones de dólares y no los liquidan"

En medio de la crisis económica y la tensión cambiaria, el presidente Alberto Fernández apuntó otra vez contra el campo, sector al que acusó de especular con lograr una mejor rentabilidad y no liquidar divisas "cuando el país los necesita".

Al encabezar la firma de un acta acuerdo en materia de ciencia, el jefe de Estado habló de los "desafíos" que debe enfrentar y entre ellos habló el de tener que "enfrentar a los que guardan 20 mil millones de dólares en el campo y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad cuando el país los necesita".

"A cada uno de esos desafíos, sepan todos, les voy a poner el pecho. Y a cada uno de esos desafíos los voy a superar con cada uno de ustedes", sostuvo. Los otros desafíos a los que se refirió son la inflación y "a los que especulan con el dólar".

Sobre el cierre del acto en el Museo del Bicentenario, el mandatario dijo que "estamos trabajando" para sortear la crisis actual, aseguró que "tenemos las herramientas para hacerlo y estamos innovando en otras" y cerró: "Sepan los que me quieren torcer el brazo que no me van a torcer el brazo".