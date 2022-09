Atentado contra Cristina: abogados aconsejan no declarar a Agustina Díaz, la amiga de Brenda Uliarte

La defensa de Agustina Díaz, la tercera detenida que tiene la causa por el atentado fallido contra Cristina Kirchner, le aconsejará que no declare hasta tanto no saber de qué se la acusa.

Recordamos que Díaz es amiga de Brenda Uliarte y su detención se produjo después que se analizaran los mensajes del teléfono celular de la novia de Fernando Sabag Montiel, el hombre que gatilló en dos oportunidades contra la vicepresidenta sin que saliera la bala.

Javier Molina, el abogado de Agustina Díaz, la tercera detenida por el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner, anticipó hoy que su defendida “no va a declarar” por el momento en la causa que instruye la jueza María Eugenia Capuchetti, y aseguró “no saber por qué” la joven se encuentra detenida. “Por el momento, Agustina no va declarar y no entendemos por qué está detenida. Sería apresurado tomar alguna decisión sin tomar primero conocimiento de la causa”, indicó Molina en declaraciones a la prensa formuladas en la entrada a los tribunales de Comodoro Py.

El letrado, quien aún no fue designado oficialmente por Díaz como su abogado, dijo que la joven “no milita en ninguna agrupación” y aseguró que era “compañera de escuela” de Brenda Uliarte, y que también se encuentra detenida.

Molina señaló además que los mensajes entre Díaz y Uliarte "no son correctos" por cuanto "si existe el secreto de sumario de ninguna manera los mensajes que han visto no son los adecuados".

Díaz, de 21 años, se encuentra detenida en el penal de Ezeiza y hoy iba a ser trasladada a Comorodo Py, donde Capuchetti iba a indagarla en el marco de la investigación por el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner.

La magistrada tiene planeado tomarles declaración indagatoria hoy a los tres detenidos que tiene la causa que se sigue por el intento de magnicidio contra la exmandataria.

Díaz quedó bajo la lupa de los investigadores a partir de una serie de mensajes que intercambió con Uliarte, a la que intentó ayudar a ocultarse de la Justicia, por lo que le imputarían el delito de encubrimiento.

La información que comprometió a Díaz hasta el punto de que fuera ordenada su detención surgió del celular de Uliarte, quien la tenía agendada como "Amor de mi vida" y solía compartir expresiones de odio, según detallaron fuentes de la investigación.

La detención de Díaz se produjo en el partido bonaerense de San Miguel, en el marco de una serie de operativos ordenados por Capuchetti y llevados a cabo por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). En el allanamiento en el que se produjo la detención se secuestraron tres teléfonos celulares, de los cuales sólo uno estaba activo, informaron las fuentes consultadas.

La PSA llevó a cabo en la noche del lunes, además, otros dos allanamientos, uno en provincia de Buenos Aires y otro en la Ciudad de Buenos Aires, en los que se secuestraron también teléfonos celulares notebooks, pendrives y demás dispositivos que ya están siendo sometidos a peritaje.

Uno de esos allanamientos fue en el domicilio de un hombre de confianza de Uliarte, con el que mantenía intensas comunicaciones y que los investigadores creen que pudo haberla ayudado a tratar de escapar: le secuestraron el teléfono celular y otros elementos para avanzar con esa línea de pesquisa.

Tras estas acciones, la jueza ordenó el levantamiento del secreto de sumario, mientras que por estas horas se espera que la magistrada fije audiencia para la indagatoria de la nueva detenida, lo que según el Código Procesal Penal deberá ocurrir dentro de las 24 horas de su arresto, plazo que puede ser prorrogado por otras 24 horas.

Respecto de Díaz, el abogado designado por el papá de la joven dijo que "no militaba en ninguna agrupación", que "no tiene ningún tipo de antecedentes", que "es una chica que trabaja y estudia" y que "no sabía lo que estaba planeando Brenda con el novio".