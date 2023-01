Manchester United se quedó con el clásico frente al City, que tuvo a Julián Álvarez en el banco

Manchester United, con la presencia de los argentinos Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho en el segundo tiempo, venció hoy en el clásico al Manchester United por 2 a 1, en uno de los partidos de la 20ma. fecha de la Premier League inglesa de fútbol.



El trascendental partido se desarrolló en el mítico estadio de Old Trafford y los goles el United fueron convertidos por el portugués Bruno Fernándes (78 minutos) y Marcus Rashford (82), mientras Jack Grealish (60) marcó para el City.



Garnacho ingresó a los 71 minutos por el danés Christian Eriksen y fue quien asistió a Rashford en el segundo gol del United, mientras que el campeón mundial Martínez suplantó en tiempo de descuento al neerlandés Tyrell Malacia.



En el City estuvo en el banco de suplentes el delantero campeón mundial Julián Álvarez, quien por decisión del entrenador español Pep Guardiola no tuvo acción.



El partido no fue uno más para el DT, ya que representaba el número 500 en su historia en ligas sumando al Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City. El entrenador ibérico, que en ninguna de las tres ligas tiene un balance negativo ante un rival, suma 379 triunfos, 68 empates y 53 derrotas, con un 76 por ciento de efectividad, que le permitió ganar 10 de las 13 ligas dirigidas.