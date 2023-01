María Eugenia Vidal y una frase contundente: "Me gustaría ser presidenta"

La diputada y ex gobernadora María Eugenia Vidal, expresó su deseo de ser presidenta y cuestionó duramente la gestión del Gobernador, Axel Kicillof.

En la charla mano a mano que tuvo con Infobae, Vidal remarcó: "Siento que mi ciclo en la ciudad de Buenos Aires, que cumplí con Mauricio Macri, se agotó y que hoy puedo darle mucho más al proceso de transformación a nivel nacional. Creo que cumplí un ciclo en la Ciudad de Buenos Aires, cumplí un ciclo en la provincia de Buenos Aires, y hay nuevos líderes que están surgiendo en ambos distritos y que han crecido mucho. Y a mí me gustaría, y lo he dicho públicamente, ser presidenta".

A su vez, en esta misma línea, manifestó: "Entiendo que es la gente la que define y veremos si es esta elección o son otras, cuál será mi mejor momento. Pero no estoy desesperada por ocupar un cargo. No es que si no soy candidata a Presidenta sí o sí tengo que tener un cargo".

En cuánto a la consulta sobre la decisión de Cristina Kirchner de "no ser candidata", Vidal sintetizó: "Me cuesta siempre creerle a Cristina, no en particular en este caso. De todas maneras, nada de lo que ella decida sobre su candidatura o su futuro político va a incidir en las decisiones que Juntos por el Cambio tome. Nunca incidió, siempre las decisiones que tomamos como espacio político las tomamos independientemente de las decisiones de Cristina, y así va a ser nuevamente en el 2023".

Por otra parte, con respecto a Axel Kicillof, la diputada lanzó duras críticas sobre él: "No solamente no resolvió ninguno de los problemas que nosotros dejamos pendientes, sino que ni siquiera logró sostener las políticas que habíamos llevado bien adelante. El ejemplo más obvio es el de seguridad: los narcos volvieron a los barrios, la violencia en la provincia de Buenos Aires y en particular en el Conurbano está peor que nunca, peor incluso que durante el gobierno de Scioli".

Siguiendo con la respuesta, agregó: "No hay nadie que proteja a los bonaerenses que quieren salir a trabajar tranquilos, a los chicos que van a estudiar, a los que vuelven tarde de noche. No hay nadie que los proteja, están solos".

"Siempre digo que vamos a discutir mi gobierno y el gobierno de Kicillof, pero discutamos con hechos, no con opiniones o ideología, con discurso o relato, sino con hechos. Cuánto bajamos nosotros los homicidios, cuánto bajamos nosotros los robos y ¿Cuánto los bajaron ellos?", cerró.