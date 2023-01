Escandalón retro: cómo fue el juicio de divorcio que Alfano perdió con su ex por infidelidad

El “chongueo” frustrado de Graciela Alfano y su ex marido, Enrique Capozzolo, con quien se había vuelto a encontrar pero de quien finalmente volvió a distanciarse, trajo el recuerdo de su escandaloso divorcio que terminó con resultados adversos para Grace que, según contó ella misma, fue “traicionada” por su abogado que, increíblemente, era su amante.

Fue, sin dudas, uno de los grandes escándalos de la farándula argentina en 2007, año en el que salió la sentencia de divorcio aunque la pareja estaba separada de hecho desde 1993. Según el empresario, era la actriz la que se resistía a formalizar la separación: “Hace 10 años que estamos separados y nunca quiso divorciarse”.

Alfano, que ya se había recibido de ingeniera hidráulica pero que ganaba popularidad como modelo y actriz, se casó con Capozzolo en 1982, tras su frustrado matrimonio con Andrés Ruskowski, con quien tuvo a su primer hijo, Nicolás. Con Quique tuvieron dos chicos, Francisco y Gonzalo.

Según contó en aquel entonces la pareja, la relación se había enfriado y ambos mantenían vidas paralelas.

En 2020, Alfano confesó que su divorcio fue “muy feo” porque si bien los dos habían sido infieles, la que pagó los platos rotos fue ella.

“Yo había sido infiel pero mi ex también era infiel. Es más, él era infiel con la abogada que lo representaba. O sea, llegaba al juzgado con su abogada, que era su novia”, reveló la actriz en una entrevista televisiva.

Pero el culebrón tenía todos los condimentos porque Grace también chichoneaba con un abogado, que fue el que la terminó representando en su juicio de divorcio y el que, además, la traicionó.

“Yo había sido infiel con él (con el abogado) y vos sabés que, cuando perdí el juicio, viene y me dice ‘lo perdimos’. ‘¿Cómo que lo perdimos?’, le digo. ‘Si, lo perdiste por adulterio, porque él comprobó que vos eras adúltera, que vos habías sido infiel’. Y yo le dije: ‘si él es infiel también, viene con la abogada, que le firma los documentos y que es la novia con la que vive’. ¿Y sabés lo que me contesta? ‘Lo que pasa es que, lamentablemente, nos olvidamos de poner adulterio como causa de divorcio’”, contó la rubia.

Y remató: “Él se había ‘olvidado’ de poner eso. A mí todo el mundo me decía: ‘lo arregló con el otro’. Y yo no sabés la furia que tenía. Yo había perdido el juicio y el otro con la novia y la abogada ahí. Mi abogado, el que era mi amante, me cagó”.

Tras el divorcio, Capozzolo se casó con su abogada, con quien llevaba siete años de relación. Y Alfano, por su parte, estaba de novia con Matías Alé, un romance que comenzó en 1999 y que duró hasta 2008.

Desde entonces, no ha blanqueado pareja formal hasta días atrás que contó que se había reencontrado con su ex, un “evolucionado” Capozzolo, del que, sin embargo, se volvió a distanciar, tras sentirse “humillada” luego de que él le dijera que “estaba conociendo a alguien”.

Con la “fidelidad”, Graciela tuvo un tema toda su vida. En 2021, por caso, le negó a Jey Mammon haber tenido un affaire con el ex presidente Carlos Saúl Menem, sin embargo, reveló otras infidelidades.

“Yo estaba casada con un funcionario de su gobierno y había tenido a mis chicos. No daba (salir con Menem), era como una complicación, igual, ya lo dije mil veces: la fidelidad no ha sido mi fuerte. Yo perdí un juicio por infidelidad aunque las nuevas generaciones no lo puedan creer. No se usa más, lo perdí con mi ex, con el que estaba casada”, dijo Alfano quien propuso la sinceridad: “Creo que estamos en un momento que hay que blanquear, creo que es demasiado fuerte que haya un virus que nos puede matar y encima estar careteando” un amor que no es.