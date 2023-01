Mario Blejer: “No veo en el Gobierno un plan de equilibrio a largo plazo”

Mario Blejer, extitular del Banco Central durante la presidencia de Eduardo Duhalde, no avizora aún una baja sostenida de la inflación, a la par que advierte que el Gobierno adolece de la falta de un plan económico.

Así lo hizo durante una entrevista reciente en la que, después de reconocer que “lo que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el ministro de Economía, Sergio Massa, hasta ahora es bueno, está encaminado” observó que “no es fantástico. No hay un plan. No he visto un plan de equilibrio general. Los pasos dados no son ridículos, pero no son de largo plazo” y propuso “ajustar la estructura gubernamental, empleados públicos y transferencias”.

Blejer dijo ver también “un problema en la estructura de precios y salarios, una inflexibilidad tremenda, demasiado poder sindical” y que “los salarios no toman en cuenta que hay mucha gente desempleada”.

Para el economista, si el salario real cae es “porque la inflación es muy alta, no porque los salarios no suban. La estructura sindical tiene que ser más ordenada” y “el salario real tiene que subir pero por ganancias de productividad”.

Pero eso no ocurre, opinó el exfuncionario, porque “en los últimos 70 años el tipo de crisis fue recurrente: exceso de gasto público, inflación alta, caída del salario real, default de deuda, recesión, gran devaluación y después empezás de vuelta. Pasó con gobiernos militares, civiles, peronistas y antiperonistas, intervencionistas y freemarket. En Argentina es muy difícil competir sin devaluar, y si no se hace, hay crisis y vuelve la inflación”.

Para mejorar las expectativas, abundó el expresidente del Central, “la gente tiene que ver resultados. A simple vista, son mejores que lo previsto porque llegamos a fin de año sin una explosión y fíjense el nivel bajo que pongo. La tendencia a la baja en el desequilibrio fiscal, en la inflación y algo de plata en las reservas, es todo frágil. No se está peor que en junio. Algunos dicen que Massa solo alargó la mecha pero cuando se está por explotar esto da más tiempo para ver cómo se desarma”.

Sobre esa idea, insistió: “La negociación con el FMI salió bien, hay una calma temporaria más algunos efectos sobre el gasto público, se pensaba que no llegábamos a fin de año y la inflación quedó alrededor del 100%, no se escapó, todo eso da un poco de calma, pero de corto plazo. El tema es cuándo empiece la campaña electoral, cómo resiste esto hasta hacer un plan. No me animo a decir que se va al demonio, pero hay que mostrar cierta mejora al público”.

Entonces, se le consultó a Blejer si con este escenario es posible bajar la inflación. A lo que respondió: “Solo si se reduce la necesidad de emitir pesos. Es el problema de fijación de precios y salarios, la competitividad, y poder ahorrar con un gasto público muy desordenado. No es solo los planes sociales, sino simplificar costos de la burocracia en el sector público y bastante en el privado. El otro punto es que hay talento para ser productivos, pero faltan incentivos”.

Al referirse a la suba del dólar, el economista explicó que la divisa “es el termómetro de lo que pasa y hubo un poco de revuelo con el fallo de la Corte, por la restitución de fondos de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Si el Presidente cambia de idea tres veces en un día, genera falta de seguridad institucional. Y cuando la gente tiene pánico, se refugia en el dólar”.

Sobre las reservas, dijo que “en algunos casos están dibujadas. Es para preocuparse si creés que hay un nivel ideal de reservas. Son necesarias para importar lo que necesita el país, cubrir necesidades inmediatas y defender el tipo de cambio. No están todas dibujadas las reservas, pero hay dibujos. Es algo común en todos los países, pero la magnitud del uso puede ser parte del problema”.

Blejer advirtió después por el aumento de la pobreza y porque el Gobierno no haya logrado mantener los salarios altos. “Uno no quiere ganar competitividad con salarios bajos -agregó-, pero estamos en el peor de los mundos: se deterioró el salario real y no ganaste competitividad porque no devaluaste y la estructura no te permite atraer inversiones, es un círculo. Hay que ganar competitividad sin devaluar, con mas tecnología, poca burocracia y buena infraestructura”.

Lejos de la idea de shock y mas cérca del desarrollismo, el economista insistió en la necesidad de un plan, con sectores que ganen y pierdan, en tanto que se mostró preocupado porque “la Argentina no tiene alguien que genere confianza. Ni Cavallo pudo hacerlo en 2001”.

Por último, declaró que el país cuenta con pocas herramientas para salir de la crisis crónica. “Hay pocas, pero hay. Controlar el gasto público no quiere decir eliminar subsidios de un día para otro” porque “si vas a tener gente que no tiene qué comer, no vas a tener credibilidad”.