El dólar blue bajó a $353, rebotaron las acciones y se disparó el riesgo país

Luego de dos jornadas en las que el dólar blue tomó envión y parecía encaminarse a los $360, ayer la divisa informal retrocedió dos pesos y cerró, en promedio, a $ 353.

Por el lado de los financieros, el dólar MEP, que se negocia en la bolsa porteña, bajó 1,2% y se vendió a $ 330,7, mientras que el contado con liquidación (que es el que eligen las empresas para dolarizarse), subió 0,7% para llegar a $ 342.

En tanto que el dólar minorista, que es controlado por el Banco Central y cuyo acceso se mantiene restringido, cerró en $185,75 para la venta.

La calma cambiaria de la jornada le permitió al Banco Central a recomponer sus reservas y comprar US$ 56 millones, en lo que, según datos oficiales fue el mejor arranque de año desde el 2020 .

Con las compras de US$ 3 millones del martes y de US$ 2 millones del lunes, la entidad monetaria sumó compras por US$ 61 millones en lo que va de la semana. El acumulado a favor de los primeros cuatro días hábiles de 2023 supera a los US$25 millones de 2022 y a los US$15 millones de 2021.

mercados en alza

Por otro lado, el índice S&P Merval subió 4,2%, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street mostraron subas por encima del 8%, empujadas por el viento de cola de los mercados emergentes, sobre todo de Brasil.

En el panel líder local se destacaron los papeles del banco Transportadora Gas del Sur y de la petrolera YPF, ambos con alzas superiores al 7%.

En tanto, que las acciones de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York marcaron mayoría de ganancias, en una jornada en la que Supervielle marchó a la cabeza con un incremento de 8,6%.

En cuanto al segmento de renta fija, los bonos en dólares registraron bajas de hasta 2%, mientras que los títulos en pesos anotaron incrementos de hasta el 0,6%.

Mientras que l riesgo país, el indicador de JP Morgan que mide el sobrecosto de la deuda, aumentó un 1,4% para ubicarse en los 2.118 puntos básicos.