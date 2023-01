Axel Kicillof y su mirada sobre la reelección: "Todavía falta para las candidaturas"

El gobernador Axel Kicillof, habló en una entrevista sobre una posible reelección, pero fue cauto con su respuesta: "Se verá mas adelante".

En el mano a mano que brindó para Infobae, Kicillof remarcó: "Me parece que la cuestión electoral está todavía muy distante. No sé si alguien tiene decidido el voto, me parece que no”.

En esta misma línea, subrayó: "Falta para las candidaturas. Hay 15 candidatos de nuestra oposición en campaña. Nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar. Pronto van a llegar los tiempos políticos y se definirán las candidaturas. De momento, estamos gobernando y esa es la principal actividad".

Por último, el gobernador afirmó: "Se verá todo mas adelante. Después quién encarna, quién encabeza la boleta es un tema más del armado electoral. El Frente de Todos en provincia de Buenos Aires tiene un trabajo muy consistente, muy ordenado, de largo plazo y los resultados empiezan a verse".