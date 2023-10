Duros cruces entre el Gobierno y Milei por la “corrida” cambiaria

El nerviosismo provocado por la disparada del blue entre empresarios y también ahorristas, además de los efectos que producen estás estampidas cambiarias en los precios de cada día a pesar de tratarse del dólar informal, se metió en la agenda de campaña de los principales candidatos presidenciales, con declaraciones que hacen ruido en la economía y cruces de acusaciones, principalmente entre el ministro de Economía, Sergio Massa, y el libertario, Javier Milei, además del entorno de ambos.

El creador de La Libertad Avanza fue acusado directamente otra vez ayer por el gobierno de fomentar la corrida cambiaria que llevó al dólar blue a cruzar la barrera de los $ 1.000. Fue por ese consejo que los ahorristas no renueven plazos fijos en pesos y que ahorren en moneda estadounidense. El candidato presidencial del oficialismo lo tildó de “irresponsable” y Milei se defendió alejando las especulaciones sobre su intencionalidad. “Es lo mismo que vengo diciendo hace años”, justificó. Pero el economista recibió, además, críticas de banqueros y empresarios.

El dólar blue fue la caja de resonancia de esos dichos, pronunciados por una figura con chances ciertas de ocupar la Casa Rosada desde diciembre, según los sondeos. Ayer, la divisa paralela cruzó la barrera de los $ 1000, alcanzó su máximo histórico y tensó aún más la corrida cambiaria que se viene profundizando desde las PASO de agosto pasado.

Massa, en definitiva responsable de controlar el mercado cambiario, le entró al hueso. ”No les importa la gente, sólo les importa una frase atractiva para generar un título en los medios. Estamos ante una manga de irresponsables que no piensan en la Argentina sino que se miran a ellos mismos para ver cómo se ven en un título de diario sin pensar en el mañana”, lanzó el postulante de Unión por la Patria.

Enfático, siguió: “Agitar, decirle a la gente ‘saquen los depósitos' de manera irresponsable... Cuando veo candidatos que, por un voto, son capaces de prender fuego una casa, la verdad es que me preocupo. Esa irresponsabilidad no me hace daño a mí, no le hace daño al gobierno le hace daño a millones de argentinos”.

Milei recogió el guante por la red X, antes conocida como Twitter. “Somos el único espacio político con un plan concreto para evitar la hiperinflación. Hay que eliminar el Banco Central, rescatando Leliqs y base monetaria; reducir fuertemente el gasto público, bajar impuestos, desregular y abrir la economía”, escribió. Y agregó: “Cualquier otra cosa nos lleva a ser la villa miseria más grande el mundo. Lo venimos diciendo hace años”. Al parecer, no se hizo cargo de la acusación de Mass.

Pero las críticas a Milei sobrepasaron las fronteras por su declaración sobre la moneda nacional. Para uno de los diarios más importantes de Estados Unidos, el New York Times, “se ha convertido en el favorito en las elecciones argentinas de este mes al prometer dolarizar la economía. En respuesta, el peso argentino está cayendo en pícada y por es está provocando él solo un choque financiero en una de las mayores economías de América Latina”.

