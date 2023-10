Esperan más inflación en el próximo gobierno

El economista Daniel Marx aseguró que el próximo Gobierno deberá encarar una corrección de precios relativos que derivará en una mayor tasa de inflación, pero afirmó que dentro de un plan consistente luego debiera reducirse sustancialmente el costo de vida en la Argentina.

El director de la consultora Quantum consideró que la dolarización no es una opción aconsejable para la Argentina, ya que por sí sola no solucionaría los problemas estructurales ni generaría la confianza que el país necesita. En este sentido se pronunció a favor de converger a una unificación cambiaria.

A su vez, advirtió sobre los riesgos de que el país ingrese en una hiperinflación a partir de los desequilibrios acumulados en los últimos años.

En una entrevista con Noticias Argentinas, el ex secretario de Finanzas también consideró que el próximo Gobierno deberá rediscutir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) indefectiblemente con nuevas pautas.

“Cuando Argentina recurrió al FMI en 2018 no midió bien las consecuencias”, sostuvo el ex director del Banco Central: “Es relativamente fácil invitar al FMI y después es difícil sacarse al cogobierno”, agregó Marx, ex funcionario en distintos gobiernos.