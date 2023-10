Sofía Jujuy y la peor noche de su vida, durante su noviazgo con el Pelado López

En una entrevista con LAM, Sofía “Jujuy” Jiménez confesó a Ángel de Brito cómo fue la peor noche que pasó junto a una pareja. Sin dar nombres, las angelitas rápidamente se dieron cuenta que se trataba de Guillermo “El Pelado” López.

Todo comenzó con el repaso del tenso cruce que protagonizaron Belén Francese y Andrea Rincón en PH Podemos Hablar, en el que Sofía estaba presente junto a Graciela Alfano.

La anécdota en cuestión con su ex pareja, que se remonta al que debía ser uno de los momentos más felices de su vida, se traslada a cuando se recibió de la Licenciatura de Periodismo en 2017.

Sofía Jujuy y el Pelado López estuvieron en pareja durante cinco años. Ese 2017 fue cuando ambos decidieron dar un paso al costado.

Frente a la consulta de De Brito y sus angelitas, Jujuy aseguró: “Si, tengo una noche inolvidable con ese es porque no lo puedo creer”. Así, comenzó la anécdota: “Me estaba recibiendo y sacó la escoba para que se vayan los invitados”.

“Me recibí una sola vez en la vida, dejame festejar maestro. Por eso no me olvido las noches con este señor, no fue algo lindo”, recordó Jujuy. “Apareció con una escoba, limpiando y como diciendo ‘Bueno, se terminó’. ¡Mis amigas se habían venido desde Jujuy!”, agregó.

Sin dar nombres y mencionándolo como “el señor”, la conductora dio indicios que no se conocieron en ese momento, sobre las razones de su distanciamiento.