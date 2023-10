Cayó Guazzora, prófugo en una causa por pedofilia

El periodista y exprecandidato a diputado provincial por el partido Principios y Valores, Ezequiel Guazzora, que estaba prófugo tras ser acusado por el delito de abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores, fue detenido en la madrugada de ayer en el partido bonaerense de Merlo. Así lo informaron a este diario fuentes policiales y judiciales.

El operativo fue realizado por personal de la Superintendencia de Investigaciones Federales del Departamento Trata de Personas de la Policía Federal Argentina (PFA) en la calle Carlos Tejedor al 1300 de la localidad de la zona oeste del Gran Buenos Aires. El allanamiento fue ordenado la titular del Juzgado de Garantías Nº 16 de Morón, Laura Pinto.

Guazzora era buscado a raíz de la denuncia de una ONG que lleva el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 54, a cargo de Santiago Bignone, Secretaría N° 73, Claudia Cavalleri, juntamente con la Unidad Fiscal de Búsqueda de Prófugos (Ufeci) a cargo de Carlos María Campagnoli.

En la denuncia se le imputa al acusado haber abusado sexualmente de una menor, que fue entregada por su madre a cambio de estupefacientes tanto para la víctima como para su progenitora.

Esta madrugada de ayer, los efectivos llegaron a la vivienda como resultado de análisis telefónicos, barridos de antena, tareas de campo encubiertas que se fueron realizando, acorde a datos aportados por testigos a la línea 134 como resultado de la recompensa de 4 millones de pesos que fuera ofrecida por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Cambio de apariencia

Para mantenerse en la clandestinidad, Guazzora había cambiado su fisonomía: se quitó la barba, luce pelado, afeitado y mas relleno. “Creemos que así pasaba desapercibido en el barrio donde estaba alojado”, dijo el comisario Gustavo Gauna, jefe del Departamento Trata de Personas de la fuerza.

Además durante su fuga, el periodista cambió tres veces de celular, aseguraron detectives del caso. Gauna reveló que Guazzora no salió de la propiedad, al menos, en el tiempo reciente. Permaneció encerrado. “En los últimos días en los que ya teníamos focalizado el lugar, se mantuvo adentro de la vivienda”, contó. De acuerdo a lo que se sabe hasta el momento, no pasó los 67 días allí sino que antes estuvo oculto en otro lado. “Cuando la PFA todavía no había sido convocada, no se encontraba en este lugar (donde fue hallado)”, agregó el comisario.

La causa contra Guazzora había comenzado tras una denuncia de la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT Argentina) ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Persona.

De acuerdo a un documento judicial, el imputado “habría pactado un precio con la madre de una menor para que le permita acceder carnalmente a ésta contra su voluntad en su domicilio; a tal fin, la joven habría concurrido a su vivienda con su progenitora, donde habrían colocado alguna sustancia en su bebida que la dejó adormilada, y así perpetrado el abuso mientras la madre consumía los estupefacientes que le habría provisto el encausado”.

Es decir, según la imputación, drogó a la hija para violarla, mientras la madre se drogaba también. Los detalles de los encuentros con la adolescente pudieron conocerse por la declaración que dio la víctima, cuyo testimonio fue respaldado por psicólogos y psiquiatras.